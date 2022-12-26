مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

يبحث عشاق الكرة العربية بشكل عام والكرة السعودية بشكل خاص عن البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي والمقرر لها مساء اليوم الأثنين الموافق 26-12-2022.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره نادي التعاون في منافسات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي "الدوري السعودي للمحترفين"، في مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ويدخل نادي الاتحاد المباراة وهو في المركز الخامس من ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، بينما يحتل نادي التعاون اللقاء في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وتحمل مباراة اليوم شعار لا بديل عن الفوز بسبب ترتيب الفريقين في جدول الدوري حيث يعد الفرق بين الفريقين نقطتين فقط بين الرابع والخامس وكلا الفريقين يسعى للفوز أما لتقليل الفارق بالنسبة لنادي الاتحاد صاحب المركز الخامس، أو لتوسيع الفارق واحتلال صدارة جدول الدور بالنسبة لنادي التعاون.

ويأمل نادي الاتحاد في العودة للمنافة بعد أن أخفق في ثلاث مباريات حقق فيهم التعادل وأهدر 6 نقاط، بعدما خاض 8 مبريات حقق في 5 مباريت الفوز ولم يتلقي الخساراة، ويتبقي له مباراة مؤجلة.

فيما يسعى نادي التعاون مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز اليوم بعد أن نجح في تحقيق الانتصار في 6 مباريات في الدوري وتعادل في مبارتين وتلقي الخساراة في مباراة.

وتقدم «الفجر» خدمة البث المباشر لمتابعيه لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي..

بث مباشر لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

تنطلق مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة مساءً بتوقيت جرينتش.

وتلعب مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ومن المقرر أن تذاع مباراة مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة "عبر قناة ssc sport.