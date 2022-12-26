بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون يلا شوت في الدوري السعودي2022/2023

يقدم موقع الفجر الرياضي لمتابعيه بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

ويلتقي نادي الاتحاد ونظيره التعاون يوم 26 من ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي.

ويحتل التعاون المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة جمعهم من 9 مباريات حقق الفوز في ست مبارايات وتعادل في مواجهتين وخسر مواجهة وأحرز لاعبوه 15 هدف وسكن مرماه 7 أهداف

ويدخل الاتحاد المباراة بسلاح الفوز أمام الوحدة بهدف نظيف يوم 16 أكتوبر الماضي ضمن منافسات كأس الملك

على الجانب الآخر يدخل التعاون المباراة بسلاح الفوز أمام التعاون برباعية مقابل هدف يوم 15 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الدوري السعودي

وتقابل الفريقين من قبل في 24 مواجهة حقق الاتحاد الفوز في 12 مواجهات وحقق التعاون الفوز في 6 مباريات وحضر التعادل في 6 مباريات.

وشهدت آخر مباراة جمعت الاتحاد والتعاون يوم 17 فبراير 2022 تعادل الفريقين بهدف لكل فريق ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشهد يوم 5 مارس 2018 أكبر فوز حققه التعاون أمام الاتحاد بخماسية مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري السعودي.

في حين شهد 20 ديسمبر 2015 أكبر فوز حققه الاتحاد أمام التعاون برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويبدأ بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الاتحاد والتعاون عبر شبكة قنوات SSC الناقل الحصري للدوري السعودي.