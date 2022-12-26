روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر yalla shoot اليوم 26-12-2022 الدوري الانجليزي | كورة لايف مباراة ليستر سيتي اليوم، في مساء يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، سيستضيف ملعب كينج باور، مقر نادي ليستر سيتي، مباراة الدور السابع عشر القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين نيوكاسل يونايتد ونيوكاسل يونايتد. موسم 2022-2023.

يحتاج نادي ليستر سيتي الإنجليزي لبعض الوقت لمناقشة كيفية تعزيز الفريق بأسماء جديدة تساعد في الحفاظ على سجل 2 مقابل 5 في المباريات المتتالية ضد برايتون في سبتمبر الماضي. أهداف في ست مباريات ضد توتنهام.

منذ ذلك الحين، بدأ الثعالب في الصعود، وفازوا بـ 7 مواجهات في إجمالي 10 مباريات، وخسروا 2 وتعادلوا 1، بما في ذلك مواجهتان ضد نيوبورت كاونتي في افتتاح كأس الدوري. وانتهى الأمر بنتيجة 3-0 لصالح ليستر، ضد MK Dons، بفوز 3-0 لفريق 16، مما منح اللاعبين شوطًا لأموالهم في مباراة صعبة أمام نيوكاسل يونايتد الليلة. دفعة ذهنية، الثعالب بحاجة ماسة إلى ثلاث نقاط لهذه المباراة.

يحتل الفريق المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة حال حقق الفوز الليلة يرتقي إلى المركز التاسع بشكل مؤقت إلى حين انتهاء مواجهات الجولة، الفوز مطلب مهم بالنسبة للفريق الذي يصطدم بفريق ليفربول في الجولة القادمة ويختتم الدور الأول بمواجهة العنيد فولهام في الثالث من يناير القادم، ليستر إلى الآن خاض 15 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين فيما خسر 7 مواجهات، ليستر بات تركيزه منصب خلال الموسم الجاري على بطولتي كأس الاتحاد والكابيتال وان إلى جانب القتال من أجل خطف مركز مؤهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بعد موسم قضاه بعيد عن منافسات أوروبا كاملة فقد فشل في التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الثانية.

ليستر سيتي Vs نيوكاسل يونايتد.

البطولة: الدوري الانجليزي (الأسبوع 17).

القنوات الناقلة: beIN Sports Premium 1.

الملعب: 1103.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.