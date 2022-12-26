كورة star اونلاين مشاهدة مباراة اتحاد جدة والتعاون رابط في العارضة بث مباشر kora plus هدف أحمد حجازي اليوم

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة اتحاد جدة والتعاون بث مباشر اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2022/2023 رابط بث مباشر مباراة اتحاد جدة اليوم على يلا شوت دون تقطيع لايف.

من المقرر أن تقام أول مباراة لفريق كرة القدم لنادي الاتحاد ضد نظيره نادي التعاون في تمام الساعة السادسة مساء في المملكة العربية السعودية، وخمس في العاصمة المصرية القاهرة.

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المباراة بين الاتحاد والتعاون بث مباشر، ويحظى اللقاء باهتمام كبير من الجماهير السعودية، خاصة أن فارق النقاط بين الفريقين هو نقطتان فقط، وهو ما يجعل المنافسة أكثر حدة لضمان التواجد في المربع الذهبي.

شاهد مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر

يدخل نادي الاتحاد المحلي المباراة بروح الدعابة بعد فوزه في أهم مبارياته على الشباب في كأس الملك والوصول إلى ربع النهائي، ويعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب من المتصدر.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون على تويتر بثا مباشرا مع دخول فريق نادي التعاون المباراة بهدف توفيق جماهيره بعد توديعه لكأس الملك بين يدي أبها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ويعمل على مواصلة نتائجه الجيدة في الدوري هذا الموسم ليستمر في المربع الذهبي.

موعد مباراة بين الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، على ملعب “الجوهرة المشعة” بجدة، وستبدأ صافرة البداية الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية، الساعة الخامسة مساء في مصر.

تمكن فريق التعاون من تحقيق فوز كبير، في مباراة الجولة الماضية أمام نادي العدالة، وتمكن لاعبو الفريق من تسجيل أربعة أهداف، ليتمكنوا من جمع النقاط الثلاث، وانتهت المباراة بنتيجة 4-1، حيث تمكن فريق العدالة من تسجيل الهدف في الثواني الأخيرة من المباراة.

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وأعلنت مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية عن امتلاكها حقوق بث واذاعة مباريات الدوري عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر كورة لايف بث مباشر دون تقطيع.

ويحتل العميد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة بعد 5 انتصارات و3 تعادلات ولم يخسر بينما يأتي نظيره التعاون في المركز الرابع برصيد 20 نقطة حيث فاز خلال 6 مباريات وتعادل مرتان وخسر لقاء وحيد.