مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد يلا شوت بث مباشر اليوم الاثنين 26-12-2022 في الدوري الانجليزي، يحتضن استاد كينج باور معقل فريق ليستر سيتي اللقاء المرتقب بين أصحاب الأرض ضد الضيف فريق نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

فريق ليستر سيتي الإنجليزي احتاج لفترة التوقف لبحث طرق تعزيز الفريق بأسماء جديدة تساهم في الحفاظ على الأداء الجيد الذي بدى واضحا منذ السقوط المخزي في مباراتين متتاليتين سبتمبر الماضي أمام برايتون بخماسية مقابل هدفين وأمام توتنهام بسداسية مقابل هدفين.

بعدها بدأ الثعالب في الانتفاض ونجحوا في تحقيق الفوز في 7 مواجهات من إجمالي 10 مباريات فيما خسر في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة، تخلل تلك المباريات مواجهتين في كأس الرابطة الإنجليزية الأولى ضد نيو بورت كونتي وانتهت بثلاثية مقابل لاشيء لصالح ليستر وأمام ام كيه دونز في دور الـ16 نجح في تحقيق الفوز بثلاثية نظيف منحت اللاعبين دفعة معنوية قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد الليلة في مباراة صعبة يحتاج فيها الثعالب إلى الثلاث نقاط بشكل كبير.

يحتل الفريق المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة حال حقق الفوز الليلة يرتقي إلى المركز التاسع بشكل مؤقت إلى حين انتهاء مواجهات الجولة، الفوز مطلب مهم بالنسبة للفريق الذي يصطدم بفريق ليفربول في الجولة القادمة ويختتم الدور الأول بمواجهة العنيد فولهام في الثالث من يناير القادم، ليستر إلى الآن خاض 15 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين فيما خسر 7 مواجهات.

ليستر بات تركيزه منصب خلال الموسم الجاري على بطولتي كأس الاتحاد والكابيتال وان إلى جانب القتال من أجل خطف مركز مؤهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بعد موسم قضاه بعيد عن منافسات أوروبا كاملة فقد فشل في التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الثانية.

من ناحية أخرى، سيواجه نيوكاسل يونايتد ضيف مواجهة الليلة ليستر سيتي ويطلب ثلاث نقاط فقط، وسيكون تركيز لاعبي الفريق ومدربه إيدي هاو هو ما إذا كان بإمكانهم تحقيق مفاجأة الاحتفاظ بالمركز الأول. ومع التأهل لدوري أبطال أوروبا، يهدف نيوكاسل إلى الانضمام إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي للفوز بلقب الدوري الأوروبي.

وعليه قدم الفريق أداءً جيدًا للغاية، أملًا في تحقيق أهدافه. ويحتل ماكبيس المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر. التعادل أو الخسارة الليلة يترك توتنهام في المركز الثالث. إذا فازوا على برينتفورد في الجولة الأولى، فسيحصلون على مجموعة من الميداليات الذهبية. السابع عشر، لعب نيوكاسل 15 مباراة في الدوري حتى الآن، وفاز في 8 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراة واحدة، وهو رقم قياسي غير مهزوم.

ليستر سيتي Vs نيوكاسل يونايتد.

البطولة: الدوري الانجليزي (الأسبوع 17).

القنوات الناقلة: beIN Sports Premium 1.

الملعب: 1103.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

