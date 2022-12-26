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الآلاف يشيعون سهير الأنصاري "سيدة الخير" في البحيرة (فيديو وصور)

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الآلاف يشيعون سيدة
الآلاف يشيعون سيدة الخير لمثواها الأخير بدمنهور

شيع الآلاف من أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، جثمان السيدة سهير الأنصاري بعد أداء صلاة الجنازة على روحها في مسجد الحبشي، إلي مثواها الأخير سيرا على الأقدام، وسط حالة من الحزن الشديد علي وجوه الحاضرين.

وخلال جنازة الحاجة سهير والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة العمل الخيري" كانت تتردد عبارات، "عايزين حقها.. ربنا ينتقم من الجاني.. ربنا يجعل مثواها الجنة بالخير" وسط حالة من الحزن نظرا لسيرتها العطرة، حيث كانت تساهم في أعمال الخير وتجهيز العرائس غير القادرات.

وكان قد عُثر على جثمان الحاجة سهير الأنصاري في أرض زراعية خلف جامعة دمنهور بالطريق الزراعي، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، وحُرر محضر بالواقعة.

وتكثف مباحث مركز دمنهور جهودها لكشف لغز العثور على جثة السيدة "سهير الأنصاري" 62 عاما، مقيمة في شارع ترعة البوص بمدينة دمنهور، والتي تبين إصابتها بجرح قطعى فى الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، ووجه مساعد وزير الداخلية مدرير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث لضبط مرتكبي الحادث.

جنازة الحاجة سهير الأنصاري

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مساعد وزير الداخلية مدينة دمنهور محافظة البحيرة مسجد الحبشي الأنصاري جامعة دمنهور مستشفى دمنهور العمل الخيري أهالي مدينة دمنهور مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة مستشفي دمنهور العام ثلاجة حفظ الموتى سهير سهير الانصاري سيدة الخير سيدة الخير

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