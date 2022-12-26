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بث مباشر ليفربول واستون فيلا.. مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر يلا شوت Liverpool Vs Aston Villa كورة لايف HD

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

بث مباشر مباراة ليفربول واستون فيلا في الدوري الانجليزي الممتاز  لكرة القدم، اليوم الاثنين، الموافق 26 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

 

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا في الدوري الانجليزي الممتاز  بث مباشر

فاز ليفربول في مباراته الأخيرة في الدوري الانجليزي الممتاز، على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف واحد، بينما حقق استون فيلا الفوز على برايتون في لقاءه الأخير في البريميرليج.

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لمشاهدة البث المباشر الآن “ليفربول وأستون فيلا” اضغط هنا

ومن المنتظر أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول في مواجهة اليوم والمباراة الأولى له في البطولة، بعد انتهاء كأس العالم قطر 2022، والذي توج بها الأرجنتين،  ونفس الأمر ينطبق على إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي.


بث مباشر مباراة ليفربول واستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول واستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الموافق 26 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.


ويستعرض لكم الفجر الرياضي بث مباشر دون تقطيع للمباراة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي ليفربول واستون فيلا اليوم الإثنين 2022-12-26 يلا لايف، وجودة عالية تناسب جميع الاجهزة وجميع سرعات الإنترنت، كما يقوم الفجر الرياضي بنقل جميع المباريات وأهم مباريات الأمس ومباريات الغد.

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بث مباشر مباراة ليفربول ضد استون فيلا

شاهد مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر الان يلا لايف دون تقطيع بي ان سبورت Bein sport لايف اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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موعد مباراة ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء الإثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

 

ويأتي فريق ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، في الوقت ذاته يدخل فريق أستون فيلا اللقاء محتلا المركز الـ12 في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة، بعد الفوز الأخير الذي حققه على برايتون بهدفين مقابل هدف

 

يلا لايف دون تقطيع لمباراة ليفربول واستون فيلا

يحل فريق ليفربول بقيادة الألمانى يورجن كلوب ضيفا على أستون فيلا، ضمن منافسات الأسبوع 17 من عمر منافسات بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز المقرر إقامتها على استاد فيلا بارك.

 

ويدخل كتيبة يورجن كلوب المباراة بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها أمام مانشستر سيتى ووداعه بطولة كأس الرابطة الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين من دور الـ16، وطالب الجهاز الفنى من اللاعبين مصالحة الجماهير الحمراء الحزينة للخروج من البطولة.

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وبعد توقف كبير بسبب كأس العالم قطر 2022، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مواجهة أستون فيلا في فترة الـ " بوكسينج داي " الذي يعتبر من أهم التقاليد الرياضية السنوية المتعارف عليها في انجلترا، والذي يقام في اليوم الذي يلي يوم عيد الميلاد الكريسماس.

 

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ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني للفريق الأول بنادي ليفربول  تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، كارفاليو.

 

وعلى الجانب الآخر فمن المتوقع أن يدخل المدير الفني بنادي أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:- 
حراسة المرمى: أولسن.

خط الدفاع: كاش، كونسا، مينجز، لوكاس دينييه.

خط الوسط: ماكجين، كامارا، دوجلاس لويز.

خط الهجوم: بوينديا، داني إنجز، بايلي.

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وحقق فريق ليفربول على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من الدورى الإنجليزى قبل توقف المسابقة، بسبب الانشغال بانطلاق بطولة كأس العالم الأخيرة فى قطر 2022، والتى توج بها الأرجنتين.

 

تاريخ مواجهات ليفربول ضد أستون فيلا

خلال آخر 21 مباراة جمعت بين ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي خسر ليفربول مرتين فقط وفاز في سبعة.

 

واجه فيلا والريدز مرة واحدة من قبل في البوكسينج داى، حقق الريدز الفوز 2-1 خارج أرضه في عام 2001.

 

لعب ليفربول سابقًا 90 مباراة بجولة البوكسينج داي، مع 43 فوزًا و24 تعادلًا و23 هزيمة.

 

المرة الأخيرة التي التقى الفريقان بها في ملعب "فيلا بارك" كانت بمايو الماضي، حيث سجل الريدز انتصاره المائة على أستون فيلا بجميع البطولات.

 

يلا لايف الجديد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول واستون فيلا بجودة عالية ودون تقطيع عبر مجموعة القنوات المفتوحة التالية:-

قناة Varzesh Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500 ص
القمر: Y1A

قناة Rah-e-Farda Tv
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: AzerSpace 46°E

قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 62°E
 

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