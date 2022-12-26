بث مباشر liverpool.. مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت plus بث مباشر ليفربول اليوم شاهد هدف محمد صلاح mo salah

بث مباشر liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر ليفربول اليوم شاهد هدف محمد صلاح حيث يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا وهي التي تجمع بينهما على ملعب فيلا بارك لحساب مبارايات الجولة السابعة عشر من عمر منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



كورة لايف بث مباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة مدربه يورغن كلوب لمواجهة نارية أمام نظيره أستون فيلا مساء الإثنين 2022-12-26 في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن ملعب فيلا بارك أحداث اللقاء.



ويحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يقع أستون فيلا في المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.



يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لنادي ليفربول المواجهة النارية أمام نظيره أستون فيلا بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، كارفاليو.



وعلى الجانب الآخر فمن المتوقع أن يدخل المدير الفني بنادي أستون فيلا المباراة بتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أولسن.

خط الدفاع: كاش، كونسا، مينجز، لوكاس دينييه.

خط الوسط: ماكجين، كامارا، دوجلاس لويز.

خط الهجوم: بوينديا، داني إنجز، بايلي.



وتُذاع مباراة ليفربول مع نظيره أستون فيلا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل، الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports Premium1HD.





تبث مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي.



ويحتل الريدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في ستة لقاءات والتعادل في أربع مباريات وخسارة مثلهما، بينما يحتل ذي ليونز المركز الثاني عشر برصيد 18 نقط، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة سبع مباريات.

