يلا شوت الجديد liverpool مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر هدف mohamed salah كورة لايف ماتش ليفربول واستون فيلا يلا كورة

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يقدم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة فريق ليفربول، والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، أمام نظيره فريق أستون فيلا، والتي ستقام اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل نادي ليفربول المباراة، وهو يحتل المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 22 نقطة، بينما يأتي نادي أستون فيلا فى المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.





مشاهدة مباراة ليفربول اليوم

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



وتُذاع مباراة ليفربول أمام نظيره أستون فيلا، مساء اليوم الإثنين، عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports Premium1HD.

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ويتواجد نادي ليفربول في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز 12 برصيد 18 نقطة.



ويقوم عامر الخوذيري بمهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول أمام نظيره أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



تشكيل ليفربول المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، كارفاليو.

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تشكيل أستون فيلا المتوقع

في حين من المتوقع أن يبدأ نادي أستون فيلا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أولسن.

خط الدفاع: كاش، كونسا، مينجز، لوكاس دينييه.

خط الوسط: ماكجين، كامارا، دوجلاس لويز.

خط الهجوم: بوينديا، داني إنجز، بايلي.

