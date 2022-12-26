يلا كورة Tab3live بث مباشر ليفربول واستون فيلا اونلاين HD مشاهدة مباراة liverpool يلا شوت لايف ستريم

بث مباشر ليفربول واستون فيلا اونلاين HD مشاهدة مباراة liverpool يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"، خلال السطور التالية لينكات البث المباشر لمباراة نادي ليفربول الإنجليزي أمام نظيره نادي أستون فيلا، في إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



بث مباشر يلا شوت لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، لمواجهة نظيره نادي أستون فيلا، مساء اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2022-2023.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب "فيلا بارك".



بث مباشر يلا كورة لمباراة ليفربول

وتنقل أحداث مباراة ليفربول ضد نظيره نادي أستون فيلا، عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي والشرق الأوسط.



يلا شوت مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

ويدخل نادي ليفربول المباراة، وهو يحتل المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 22 نقطة، بينما يأتي نادي أستون فيلا فى المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.



ويرغب نادي ليفربول في خطف الفوز خلال هذا اللقاء، وذلك لمصالحة جماهيره بعدما ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" للموسم الحالي 2022-2023.

