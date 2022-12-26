بث مباشر الاسطورة stream مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا kora star شاهد هدف liverpool الان يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا، اليوم الاثنين، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة ليفربول أمام أستون فيلا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، في اللقاء الذي سيذاع عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



تشكيل ليفربول المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، كارفاليو.



تشكيل أستون فيلا المتوقع

في حين من المتوقع أن يبدأ نادي أستون فيلا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أولسن.

خط الدفاع: كاش، كونسا، مينجز، لوكاس دينييه.

خط الوسط: ماكجين، كامارا، دوجلاس لويز.

خط الهجوم: بوينديا، داني إنجز، بايلي.

