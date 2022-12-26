انطلقت now.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول الان كورة اونلاين liverpool

يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان خصوصا متابعي الكرة الإنجليزية عن روابط بث مباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا والمقرر إقامتها اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر والتي يحتضنها ملعب فيلا بارك وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل أستون فيلا المركز الثاني عشر في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة حصدها من 15 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 7 مباريات. ويطمح أستون فيلا في خطف نقاط المباراة الثلاث والتأهل لأحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.



في حين يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 22 نقطة حصدها من 14 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات. ويسعى ليفربول بقيادة يورجن كلوب للتتويج بلقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



ويقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا لمشاهدة المباراة أضغط هنا.



كورة لايف بث مباشر دون تقطيع

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وأستون فيلا يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 على إستاد فيلا بارك معقل أستون فيلا وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، ربيرتسون

خط الوسط: هيندرسون، فابينهو، ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كارفالو



تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: يونج إزري كونسا، كالوم تشامبرز، أوجوستينسون.

خط الوسط: آرون رامسي، بوبكر كامارا دوجلاس لويز

خط الهجوم: جون ماكجين، أولى واتكينز، داني إنجز.



نتيجة آخر مباراة خاضها ليفربول

يخوض ليفربول المباراة بعد الهزيمة الماضية التي تلقاها على يد مانشتسر سيتي ووداعه بطولة كأس الرابطة الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين من دور الـ16.



يلا لايف الجديد

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

وتُنقل المباراة بث مباشر دون تقطيع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تتيح إمكانية مشاهدة هذه المباراة مباشرة وحصريًا عبر قناة beIN Sports Premium HD1 المشفرة.



كورة لايف بث مباشر دون تقطيع

تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

التردد: 11804 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 4A

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500ص

القمر: Y1A

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E



معلق مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر

أعلنت إدارة قناة beIN Sports عن تعيين المعلق يوسف سيف للتعليق على أحداث مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز.

