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روابط يلا شوت.. النصر ضد الهلال بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت AL Nassr vs Al Hilal yalla shoot

الفجر الرياضي
النصر ضد الهلال بث
النصر ضد الهلال بث مباشر

النصر ضد الهلال مباشر.. يترقب الكثير من عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية موعد مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر اليوم في دوري روشن.

قبل مباراة الهلال والنصر اليوم بث مباشر يلا شوت مباريات الموسم الماضي: 0-4 (النصر على أرضه) و0-2 (الهلال رياض على أرضه).

النصر لديه سلسلة انتصارات من 4 مباريات في الدوري السعودي.

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لمشاهدة البث المباشر الآن “النصر والهلال” اضغط هنا

هل تعلم أن النصر يسجل 30٪ من أهدافه بين  الدقائق 16-30؟ هذه هي أعلى نسبة في الدوري.

هل تعلم أن رياض الهلال سجل 46٪ من  أهدافه بين الدقائق 76-90؟

النصر لديه سلسلة انتصارات في 5 مباريات.لم يخسر نادي النصر في آخر 8 مباريات.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر
لم يسجل نادي النصر في 1 من 5 مباريات على أرضه في الدوري السعودي الأستاذ هذا الموسم.

لم يسجل الهلال رياض في 1 من 4 مباريات خارج أرضه في الدوري السعودي البروفيسور هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال والنصر بث مباشر اليوم حيث سجل نادي النصر على أرضه هذا الموسم: 4-1-0.

سجل الهلال رياض خارج ملعبه هذا الموسم: 3-1-0.

النصر يفوز في الشوط الأول بنسبة 51٪ من مبارياته، والهلال رياض في 41٪ من مبارياته.

AL Nassr vs Al Hilal
وكان الفائز في لقائهما الأخير الهلال رياض.

في لقاءهم الأخير، فاز الهلال رياض بأربعة أهداف.

عندما يتقدم النصر 1-0 على أرضه، فازوا في 91٪ من مبارياتهم.

عندما يتقدم الهلال رياض 0-1 خارج أرضه، يفوز في 90٪ من مبارياته.

عندما سقط نادي النصر 0-1 على أرضه، فازوا بنسبة 0٪ من مبارياتهم.

عندما يخسر الهلال رياض 1-0 خارج أرضه، يفوز بنسبة 57٪ من مبارياته.

في الدوري السعودي للمحترفين، فريق النصر لديه أداء أفضل من الهلال رياض.

أداء النصر في آخر 5 مباريات أفضل من أداء الهلال رياض.

في آخر 5 لقاءات فاز نادي النصر 2، وفاز الهلال رياض 3، 0 تعادلات.

نادي النصر يسجل 1 هدفًا في مباراة ضد الهلال رياض، بينما يسجل الهلال رياض 1.6 هدفًا في مرمى النصر (في المتوسط).

بث مباشر مباراة الهلال والنصر اليوم لايف
متوسط ​​عدد الأهداف في اللقاءات بين النصر والهلال رياض 2.6.

متوسط ​​عدد الأهداف في الشوط الأول في لقاءات بين النصر والهلال رياض 1.4.

يسجل نادي النصر 2.13 هدفًا عندما يلعب على أرضه، بينما يسجل الهلال رياض 2.21 هدفًا عندما يلعب خارج أرضه (في المتوسط).

حقق النصر 3 مباريات على أرضه على التوالي.

سجل نادي النصر هدفًا واحدًا على الأقل لمدة 5 مباريات متتالية.

كلا الفريقين لم يتنازلوا عن شباكهم في مباراتهم الأخيرة.

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