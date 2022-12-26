لينكات يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر اليوم الإثنين في ديربي الرياض الدوري السعودي | yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال اليوم كورة لايف

مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم الإثنين في ديربي الرياض الدوري السعودي المقررة اليوم امام جماهير عريضة نلتقي بها عبر مقالة جديدة من الفجر.

ومن خلال هذه المقال نتعرف على موعد مباراة النصر والهلال في منافسات الجولة العاشرة من موسم 2022-23 في دوري روشني السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب مرسول بارك الجولة 10 من دوري الروشني السعودي لموسم 2022–23، والذي يوحد النصر والهلال في ديربي رياض.

وتمكن النصر في المباراة الأخيرة، من تحقيق فوز عريض على حساب الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة التاسعة، ودخل المباراة وعيناه على كامل نقاط المباراة، ليواصل الانتصارات ويجلس على قمة الترتيب، بعد بلوغه النقطة 22.

أما الهلال الذي تغلب على البطي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فقد وصل إلى النقطة 20 في المركز الثالث، ولا يختلف وضعه كثيرا عن النصر، فهو يريد الحصول على نقاط المباراة كاملة لخطف صدارة الترتيب من العالم.

مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر

وتختتم الجولة 10 من الدوري السعودي غدا الاثنين بخمسة لقاءات، أهمها لقاء ديربي العاصمة، الذي يستضيف فيه النصر غريمه مدى الحياة الهلال على ملعبه “مرسول بارك” بث مباشر، وسط تكهنات حول إمكانية حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المباراة من الملعب.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة متساويا مع الشباب ونقطتين خلف الهلال والتعاون.

وكشف موقع “لا تاردي” عن إمكانية تواجد رونالدو في ملعب “مرسول بارك” غدا الاثنين لحضور ديربي رياض بين النصر والهلال.

وذكر الموقع الإسباني في تقريره أن “رواية المستقبل لكريستيانو رونالدو على وشك الوصول إلى فصلها الأخير، حيث اقتربت من الانضمام إلى نادي النصر السعودي”.

ونقلا عن مصادر نفت ق قريبة، أن “رونالدو استضاف جميع الاثنين مباراة ديربي NT بتوأم النصر – كل الهلال، ق شبح الشرف الواعد لإحياء هيس النادي المقبل”.

مباراة ديربي النصر والهلال الأغلى في 3 قارات

ويعتبر البث المباشر مباراة النصر والهلال اليوم الاثنين 26-12-2022 – مباراة الهلال والنصر مباشرة الآن، وتعد مباراة الهلال والنصر من أبرز مواجهات الدوري السعودي 2022-2023، حيث يحتل النصر السعودي المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي، بينما يطارده نادي الهلال الذي يحتل المركز الثالث.

وفي هذا المقال المقدم من وكالة الصفا سنتحدث عن موعد مباراة النصر والهلال، بالإضافة إلى كيفية شراء وحجز تذاكر مباراة الهلال والنصر، بالإضافة إلى نشر روابط لمشاهدة مباراة النصر أمام الهلال ضمن الجولة العاشرة من مباريات الشوط الأول من الدوري السعودي روشن 2022-2023.

موعد مباراة الهلال والنصر بالدوري السعودي

وتكون تشكيلة الهلال ضد النصر موعد مباراة الهلال والنصر بالدوري السعودي ومن المقرر موعد مباراة النصر على الهلال التي تقام على أرض ملعب “مرسل بارك بجامعة الملك سعود” مساء الاثنين المقبل، في صدارة مباريات الدور العاشر من موسم الدوري السعودي 2023/2022، حيث تقرر إقامة هذه المباراة، وفقا للقواعد التالية::

السابعة والنصف مساءًا حسب توقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين

الثامنة والنصف مساءًا حسب توقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر

التاسعة والنصف مساءًا حسب توقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان

النصر Vs الهلال.

البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 10).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 1123 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:30 مساءًا بتوقيت مصر.

8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

8:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

8:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

8:30 مساءًا بتوقيت العراق.

7:30 مساءًا بتوقيت السودان.

8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

6:30 مساءًا بتوقيت تونس.

6:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

9:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

8:30 مساءًا بتوقيت قطر.

5:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

5:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

