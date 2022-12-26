بث مباشر مباراة الهلال والنصر يلا شوت في ديربي الدوري السعودي | كورة لايف بث مباشر النصر والهلال اليوم 26-12-2022 تويتر yalla shoot

بث مباشر النصر والهلال على استاد "مرسول بارك" سينطلق مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2022-2023.

ينطلق بث مباشر النصر والهلال اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مص الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

يحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الزعيم المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة مباراة واحدة.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة النصر

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - محمد جحفلي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: كويلار - كنو - فيتو

خط الهجوم: كاريلو- إيجالو - الدوسري

تشكيل النصر لمواجهة الهلال في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبدالإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: لويس جوستافو، عبدالله الخيبيري، عبدالمجيد الصليهم.

خط الهجوم: سامي النجعي، فينسيت أبو بكر، أندرسون تاليسكا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

تُذاع مباراة النصر مع نظيره الهلال مساء اليوم الإثنين في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري، عبر شبكة قنوات SSC السعودية

يعلق فهد العتيبي على أحداث مباراة النصر ضد الهلال مساء اليوم الإثنين على استاد "مرسول بارك" في إطار الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

النصر Vs الهلال.

البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 10).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 1123 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:30 مساءًا بتوقيت مصر.

8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

8:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

8:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

8:30 مساءًا بتوقيت العراق.

7:30 مساءًا بتوقيت السودان.

8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

6:30 مساءًا بتوقيت تونس.

6:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

9:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

8:30 مساءًا بتوقيت قطر.

5:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

5:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.