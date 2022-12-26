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بث مباشر النصر والهلال اليوم 26-12-2022 كورة لايف | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة االهلال بث مباشر yalla shoot 26-12-2022 الدوري السعودي

الفجر الرياضي
بث مباشر النصر والهلال
بث مباشر النصر والهلال اليوم 26-12-2022 كورة لايف

تابع بث مباشر مباراة النصر والهلال المقرر لها مساء اليوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، لحظة بلحظة عبر موقع الفجر الرياضي بالاشتراك مع كورة لايف.

المباراة المرتقبة في ديربي الرياض بين النصر والهلال على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، وتنقل على شاشة قنوات شركة الرياضة السعودية SSC.

يبدأ ديربي الرياض الكبير على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية، عند الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً حسب التوقيت المحلي للسعودية.

لمشاهدة البث المباشر الآن “النصر والهلال” اضغط هنا

 

لمشاهدة البث المباشر الآن “النصر والهلال” اضغط هنا

يحتل نادي النصر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن نادي الشباب الثاني الذي سقط في وقت سابق من مباريات اليوم الاثنين في نتيجة كارثية قوامها 4 أهداف مقابل هدف أمام نادي الفتح.

وفاز نادي النصر خلال الجولات التسع الماضية من دوري روشن للمحترفين في 7 وتعادل مرة واحدة كانت ضد اتحاد جدة، وخسر مرة واحدة أمام التعاون يوم 3 سبتمبر الماضي.

ويحتاج النصر للفوز في مباراة الليلة أمام الهلال من أجل توسيع فارق النقاط بينه وبين الشباب، والابتعاد عن الهلال في جدول ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط.

يحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين أمام الاتفاق والشباب، وخسارة واحدة مُنى بها أمام نادي التعاون الذي فاز 4 مرات في آخر 5 مباريات.

وإذا نجح الهلال في الفوز على النصر في ديربي الرياض اليوم، سيجد نفسه في المركز الأول برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن النصر الثاني والشباب الثالث، وبفارق نقطتين عن اتحاد جدة الرابع، ما يعني اشتعال المنافسة بين 5 أندية على الأقل!

تشكيلة الهلال اليوم
عبد الله المعيوف – سعود عبد الحميد – جناج هيون سو – محمد جحفلي – ناصر الدوسري – جوستافو كويار – محمد كنو – آندري كاريلو – سالم الدوسري – لوسيانو فييتو – أوديون إيجالو.

تشكيلة النصر اليوم
دافيد أوسبينا – سلطان الغنام – الفارو – عبد الإله العمري – جيسلان كونان – عبد الله الخيبري – لويز جوستافو – أيمن يحيى – أندرسون تاليسكا – سامي النجعي – فنسنت أبو بكر.

النصر Vs الهلال.
البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 10).
القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.
الملعب: 1123 (أرضية ).
المعلق: غير معروف.

موعد المباراة:
8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.
7:30 مساءًا بتوقيت مصر.
8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.
8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.
8:30 مساءًا بتوقيت سوريا.
8:30 مساءًا بتوقيت لبنان.
8:30 مساءًا بتوقيت العراق.
7:30 مساءًا بتوقيت السودان.
8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.
7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.
6:30 مساءًا بتوقيت تونس.
6:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.
5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.
9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.
8:30 مساءًا بتوقيت البحرين.
9:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
8:30 مساءًا بتوقيت الكويت.
8:30 مساءًا بتوقيت قطر.
5:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
8:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
5:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

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