يلا شوت Aston Villa مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول الان | كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول yalla shoot

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الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي، لينكات البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ضد نظيره نادي أستون فيلا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.


بث مباشر يلا شوت لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، والمحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على نظيره أستون فيلا، في المواجهة المقرر إقامتها في السابعة والنصف من مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2022-2023.

لمشاهدة البث المباشر الآن “ليفربول وأستون فيلا” اضغط هنا

 

لمشاهدة البث المباشر الآن “ليفربول وأستون فيلا” اضغط هنا

 

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تابع بث مباشر يلا كورة لمباراة ليفربول القادمة
وتذاع أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد نظيره نادي أستون فيلا، عبر شاشة قنوات beIN SPORTS القطرية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الوطن العربي والشرق الأوسط.


ويأمل عشاق فريق ليفربول لمواصلة الانتصارات في البريميرليج، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على ضيفه ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة.

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا في الدوري الانجليزي

 


يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول ضد أستون فيلا
ويبحث ليفربول عن الفوز خلال هذا اللقاء من أجل مصالحة جماهيره بعدما ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" للموسم الحالي 2022-2023، من دور الستة عشر بعد الهزيمة التي تلقاها مؤخرا أمام نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


ويخوض ليفربول مواجهة الليلة ضد أستون فيلا، وهو يحتل المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، جمعهما من 14 مباراة حقق 6 انتصارات و4 تعادلات ومثلهما خسارة، فيما يأتي فريق أستون فيلا فى المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.

بهدف صلاح.. ليفربول يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي | المصري اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا
 

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