بث مباشر kora HD مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم الإثنين 26-12-2022 في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب لمواجهة نارية أمام نظيره أستون فيلا بقيادة أوناي إيميري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2022، وهي أولى الجولات التي ستنطلق اليوم بعد العودة فترة التوقف التي دامت أكثر من شهر بسبب انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم "قطر 2022".



ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم الإثنين 26-12-2022 في الدوري الإنجليزي، وذلك بالإضافة لموعد المباراة والملعب والقنوات الناقلة وموقف الفريقين.



يلا شوت yalla shoot موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي الريدز بكتيبة الفيلانز مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



ملعب مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وسيحتضن ملعب استاد "فيلا بارك" معقل فريق أستون فيلا، فعاليات اللقاء المرتقب بينه وبين نظيره فريق ليفربول، اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة البريميرليج في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر.



كورة لايف kooralive القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في افريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال شاشة قناة bein sports hd 1 premium.



معلق مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء المرتقب اليوم بين الريدز والفيلانز، المعلق الرياضي عامر الخوذيري الذي تم تعيينه من قبل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.



تشكيل مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

أولًا: تشكيل ليفربول المتوقع:-

من المتوقع أن يتسلح فريق الريدز بقيادة يورجن كلوب بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد – فان دايك – ماتيب – ربيرتسون

خط الوسط: هيندرسون – فابينهو – ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – كارفالو



ثانيًا: تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام ليفربول:-

ومن المتوقع أن يتسلح الفيلانز بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: يونج إزري كونسا، كالوم تشامبرز، أوجوستينسون.

خط الوسط: آرون رامسي، بوبكر كامارا دوجلاس لويز

خط الهجوم: جون ماكجين، أولى واتكينز، داني إنجز.



موقف ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويدخل فريق ليفربول هذا اللقاء وهو يحتل المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يدخل فريق أستون فيلا وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.



يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تقطيع لموسم 2022، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة البريميرليج، والتي ستجمع بينهم بملعب استاد فيلا بارك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر.

