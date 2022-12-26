اونلاين yallakora بث مباشر مباراة ليفربول ضد استون فيلا في الدوري الإنجليزي مشاهدة liverpool تابع الان هدف محمد صلاح

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بث مباشر مباراة ليفربول ضد استون فيلا

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مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر الان يلا لايف دون تقطيع بي ان سبورت Bein sport لايف اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي



موعد مباراة ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء الإثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.



ويأتي فريق ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، في الوقت ذاته يدخل فريق أستون فيلا اللقاء محتلا المركز الـ12 في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة، بعد الفوز الأخير الذي حققه على برايتون بهدفين مقابل هدف



يلا لايف دون تقطيع لمباراة ليفربول واستون فيلا

يحل فريق ليفربول بقيادة الألمانى يورجن كلوب ضيفا على أستون فيلا، ضمن منافسات الأسبوع 17 من عمر منافسات بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز المقرر إقامتها على استاد فيلا بارك.



ويدخل كتيبة يورجن كلوب المباراة بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها أمام مانشستر سيتى ووداعه بطولة كأس الرابطة الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين من دور الـ16، وطالب الجهاز الفنى من اللاعبين مصالحة الجماهير الحمراء الحزينة للخروج من البطولة.



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وبعد توقف كبير بسبب كأس العالم قطر 2022، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مواجهة أستون فيلا في فترة الـ " بوكسينج داي " الذي يعتبر من أهم التقاليد الرياضية السنوية المتعارف عليها في انجلترا، والذي يقام في اليوم الذي يلي يوم عيد الميلاد الكريسماس.



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ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني للفريق الأول بنادي ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، كارفاليو.



وعلى الجانب الآخر فمن المتوقع أن يدخل المدير الفني بنادي أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أولسن.

خط الدفاع: كاش، كونسا، مينجز، لوكاس دينييه.

خط الوسط: ماكجين، كامارا، دوجلاس لويز.

خط الهجوم: بوينديا، داني إنجز، بايلي.



وحقق فريق ليفربول على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من الدورى الإنجليزى قبل توقف المسابقة، بسبب الانشغال بانطلاق بطولة كأس العالم الأخيرة فى قطر 2022، والتى توج بها الأرجنتين.



تاريخ مواجهات ليفربول ضد أستون فيلا

خلال آخر 21 مباراة جمعت بين ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي خسر ليفربول مرتين فقط وفاز في سبعة.

واجه فيلا والريدز مرة واحدة من قبل في البوكسينج داى، حقق الريدز الفوز 2-1 خارج أرضه في عام 2001.



لعب ليفربول سابقًا 90 مباراة بجولة البوكسينج داي، مع 43 فوزًا و24 تعادلًا و23 هزيمة.



المرة الأخيرة التي التقى الفريقان بها في ملعب "فيلا بارك" كانت بمايو الماضي، حيث سجل الريدز انتصاره المائة على أستون فيلا بجميع البطولات.



يلا لايف الجديد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول واستون فيلا بجودة عالية ودون تقطيع عبر مجموعة القنوات المفتوحة التالية:-

قناة Varzesh Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500 ص

القمر: Y1A

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

