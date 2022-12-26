يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا كورة بث مباشر اليوم 26-12-2022 الدوري السعودي | كورة اون لاين لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي

مشاهدة مباراة الهلال والنصر، يلا لايف، النصر ضد الهلال، بث مباشر. ينتظر عشاق كرة القدم مباراة ديربي الرياض التي ستجمع فريقي الهلال والنصر في مباراة الوزن الثقيل من العيار والتي ستنطلق اليوم الإثنين الموافق 7.30 صباحًا بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 صباحًا بتوقيت السعودية العاشرة. تقام مباراة الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى اليوم في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يتنافس النصر والهلال في اثنين من أكثر أندية كرة القدم نجاحًا وشعبية في المملكة العربية السعودية.

حقق الفريقان 7 انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة في جولات الدوري التسع الماضية، ليحتلان المركز الأول في الترتيب. سجل 22 هدفًا وبلغ متوسط ​​عدد الأهداف 2.24 هدف في المباراة الواحدة وهو أفضل فريق هجومي. أيضا، لم يتلقوا سوى 4 أهداف، ثالث أفضل دفاع، هدفين أكثر من متصدر الترتيب الشباب والاتحاد. بقيادة هدافه أندرسون تاليسكا والمهاجم الكاميروني الموهوب فنسنت أبو بكر، سيسعى النصر لاستخدام دفاعه القوي ولعبه الهجومي الخلاق لضمان الفوز على خصومه.

وتقام المباراة على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.

ويدخل الهلال محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها من 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

ويعتلي النصر صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في واحدة والخسارة في مثلها.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الهلال في دوري روشن السعودي

إيجالو يقود تشكيل الهلال في مواجهة النصر بدوري روشن السعودي

تاريخ مواجهات النصر والهلال قبل ديربي الرياض في دوري روشن اليوم

موعد مباراة الهلال والنصر القادمة والقنوات الناقلة والمعلق

تشكيل الهلال أمام النصر في الدوري السعودي

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، محمد جحفلي ومحمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، واندري كاريلو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيجالو ولوسيانو فيتو.

تشكيل النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

حراسة المرمى: أوسبينا.

الدفاع: سلطان الغانم، الفارو، عبد الالة العمري، جيسلان كونان.

الوسط: عبد اللة الخبيري، لويز جوستافو، أيمن يحي.

الهجوم: تاليسكا، سامي النجعي، فنسنت أبو بكر.

النصر Vs الهلال.

البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 10).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 1123 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:30 مساءًا بتوقيت مصر.

8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

8:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

8:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

8:30 مساءًا بتوقيت العراق.

7:30 مساءًا بتوقيت السودان.

8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

6:30 مساءًا بتوقيت تونس.

6:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

9:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

8:30 مساءًا بتوقيت قطر.

5:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

5:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.