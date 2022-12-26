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يلا شوت أونلاين Liverpool بث مباشر ليفربول ضد استون فيلا مشاهدة مباراة Liverpool بث مباشر ليفربول ضد استون فيلا

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

بث مباشر ليفربول واستون فيلا يلا شوت yalla Shoot|| مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر اليوم 2022-12-26 في مباراة الدوري الإنجليزي، يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا وهي التي تجمع بينهما على ملعب فيلا بارك لحساب مبارايات الجولة السابعة عشر من عمر منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول واستون فيلا
واستقر يورغن كلوب المدير الفني للفريق الأول بنادي ليفربول على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقه بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:-

لمشاهدة البث المباشر الآن “ليفربول وأستون فيلا” اضغط هنا

 

لمشاهدة البث المباشر الآن “ليفربول وأستون فيلا” اضغط هنا


حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.
خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، كارفاليو.
وعلى الجانب الآخر فمن المتوقع أن يدخل المدير الفني بنادي أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:-


حراسة المرمى: أولسن.
خط الدفاع: كاش، كونسا، مينجز، لوكاس دينييه.
خط الوسط: ماكجين، كامارا، دوجلاس لويز.
خط الهجوم: بوينديا، داني إنجز، بايلي.


يفتتح ملعب فيلا بارك أبوابه لاستضافة بث مباشر ليفربول واستون فيلا الذي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأعلنت قناة بي إن سبورت عن نقلها للقاء عبر قناة bein sports 1 hd premium، وأسندت إدارة قناة بي إن سبورت مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق يوسف سيف.


يلا شوت القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا
ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول واستون فيلا بجوده عاليه ودون تشفير أو تقطيع عبر مجموعة القنوات المفتوحة الاتيه:-
قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500ص
القمر: Y1A
قناة Rah-e-Farda Tv
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Varzesh
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 62°E
 

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