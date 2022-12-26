الآن.. بث مباشر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي | كورة اون لاين ديربي الهلال ضد النصر كورة لايف | مباراة النصر | بث مباشر مباريات اليوم kora live

مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا لايف al nasr vs al hilal بث مباشر يترقب عشاق كرة القدم ديربي الرياض الذي سيجمع بين فريقي الهلال والنصر في مباراة قوية من العيار الثقيل والتي ستنطلق اليوم الاثنين الموافق 7:30 بتوقيت القاهرة وفي الساعة 8:30 بتوقيت السعودية بينما ستقام المباراة علي ارضية ملعب مرسول بارك بتعليق المعلق فهد العتيبي في الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية المقرر إجراؤها اليوم، من المقرر أن يواجه النصر والهلال في مباراة مرتقبة للغاية بين اثنين من أندية كرة القدم الأكثر نجاحًا وشعبية في المملكة العربية السعودية.

الفريقان الذان يحتلون قمة الجدول بعد تسع جولات بعد فوزهم في 7 وتعادل واحد وتعرضوا لهزيمة واحدة في آخر 9 مباريات في القسم. مع تسجيل 22 هدفًا، يعد الفريق صاحب أفضل هجوم يسجل بمعدل 2.24 هدف في المباراة الواحدة. أيضًا مع استقبال 4 أهداف فقط، لديهم أفضل ثالث أفضل دفاع بعد أن استقبلوا هدفين أكثر من الشباب والاتحاد اللذين يتصدران هذا الترتيب.بقيادة هدافه، أندرسون تاليسكا والمهاجم الكاميروني الموهوب، فنسنت أبو بكر، سيتطلع النصر لاستخدام دفاعه القوي ولعبه الهجومي الخلاق لضمان الفوز على منافسيه.

يتطلع الهلال، أكثر الأندية نجاحًا في المملكة العربية السعودية، إلى مواصلة مسيرته الرائعة التي شهدت فوزه في 3 من آخر 4 مباريات في جميع المسابقات. كانت الهزيمة الوحيدة في مواجهة ودية أمام نيوكاسل يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر حيث تعرضوا لخسارة 5-0 على يد الفريق الإنجليزي.يحتلون حاليًا المركز الثالث في الترتيب بعد أن حصلوا على 20 نقطة في آخر 9 مباريات في القسم - نقطتان أقل من المركز الثاني والمركز الأول الشباب والنصر على التوالي ولهما 22 نقطة لكل منهما.تعد هذه المباراة بأن تكون مثيرة للجدل ومثيرة للجدل حيث يتطلع كلا الفريقين إلى تأكيد هيمنتهما على قمة كرة القدم السعودية. لن يكتسب الفائز في هذه المباراة حقوق المفاخرة على منافسيه فحسب، بل سيكتسب أيضًا نقاطًا قيّمة في السباق على اللقب.

من المقرر ان تنطق المباراة المرتقبة بين فريقي النصر والهلال اليوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، حيث ستقام المباراة ضمن منافسات الجولة العاشرة والتي انطلقت اليوم الاحد من منافسات دوري روشن السعودي، كما إنه من المقرر ان تنطلق صافرة حكم اللقاء غدا لمباراة النصر والهلال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت المغرب.بينما سوف تذاع المباراة عبر شاشة قنوات SSC SPORT 5 SD الناقل الحصري لتلك البطولة.

النصر Vs الهلال.

البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 10).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 1123 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:30 مساءًا بتوقيت مصر.

8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

8:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

8:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

8:30 مساءًا بتوقيت العراق.

7:30 مساءًا بتوقيت السودان.

8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

6:30 مساءًا بتوقيت تونس.

6:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

9:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

8:30 مساءًا بتوقيت قطر.

5:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

5:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.