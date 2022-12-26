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بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا في الدوري الإنجليزي اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، الموافق 26 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ليفربول وأستون فيلا في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مع نظيره أستون فيلا من منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023.

ويدخل نادي ليفربول المباراة وهو في المركز السادس برصيد 22 نقطة، فيما يحتل نادي أستون فيلا المركز الثاني عشر من ترتيب جدول الدوري الممتاز الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

لمشاهدة مباراة ليفربول  واستون فيلا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  واستون فيلا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  واستون فيلا بث مباشر ( اضغط هنا )

وتعرض نادي ليفربول للهزيمة في أخر مباراة أمام مانشستر سيتي في كأس كارابو والتي كانت منذ أيام قليلة.

ويأمل يورجن كلوب المدير الفني للريدز في مصالحة جماهيره من خلال مباراة اليوم وتحقيق الثلاث نقاط من أجل أحتلال مركز أفضل من الحالي وتقليص الفارق مع متصدر جدول الدوري وهو نادي الأرسنال.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو.

خط الهجوم:صلاح، نونيز، كارفاليو.

بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، الموافق 26 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ليفربول وأستون فيلا في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

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