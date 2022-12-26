الهلال والنصر بث مباشر يلا شوت Ssc: مشاهدة مباراة الهلال والنصر اليوم 26-12-2022 الدوري السعودي

الآن بث مباشر مباراة الهلال والنصر، يترقب جماهير وعشاق الكرة السعودية اليوم مشاهدة مباراة الهلال اليوم ضد النصر اون لاين والتي سيتم نقلها حصريًا على قنوات ssc Sports بتعليق فهد العتيبي وهي القناة الناقلة لمباراة الهلال اليوم مباشرة ضمن مباريات الاسبوع العاشر من دوري روشن السعودي والتي ستقام على أرضية ملعب مرسول بارك وسنقوم بنشر بث مباشر كتابي للمباراة وكذلك نشر اهداف وملخص ونتيجة مباراة النصر والهلال عبر قناة ssc الرسمية على يوتيوب أو تويتر بعد انتهائها 1Şţ.

مباراة الهلال اليوم مباشر.. تم الإعلان عن موعد مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت والذي تم تحديده في تمام الساعة 08:30 بتوقيت الرياض الساعة 07:30 مساء بتوقيت القاهرة، وسوف يتم نقل المباراة عبر بث تلفزيوني على قناة ssc Sports الرياضة أو عن طريقة خدمة shahid vip التي تعرض قناة اس اس سي السعودية بجودة hd، كذلك سيتم نقل اخبار المباراة تغطية مباشرة على موقع الوسط قسم مباريات اليوم.

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب مباراة الهلال ضد النصر الاثنين 26 ديسمبر 2022، 08:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة ssc Sports فهد العتيبي مرسول بارك

يمكن للجميع أن يشاهد مباريات دوري روشن بتقنية HD عن طريق الإشتراك فى منصة شاهد بلس HD في حالة الرغبة بمشاهدة المباريات عن طريق الانترنت.

مباراة الهلال والنصر الآن.. يلعب اليوم وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء نادي النصر مع الهلال على أرضية ملعب مرسول بارك بالاسبوع العاشر من الدوري السعودي.

يعد أندرسون تاليسكا الأعلى من حيث القيمة السوقية والأكثر تأثيرا بين لاعبي النصر والهلال، قبل مباراة ديربي الرياض المرتقبة.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر

ويدخل النصر مباراة ديربي الرياض اليوم الاثنين، في قمة الجولة 10 من دوري روشن السعودي متفوقا من حيث القيمة التسويقية للاعبيه بالوقت الراهن مقارنة بالهلال.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت" المهتم باسعار اللاعبين تبلغ القيمة التسويقية للاعبي النصر 59.10 مليون يورو، مقابل 49.63 مليون يورو لنادي الهلال.

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ويتصدر البرزيلي تاليسكا قائمة اللاعبين الأغلى في النصر ب14 مليون يورو، مقابل 10 ملايين يورو للبرازيلي ماتيوس بيريرا نجم الهلال.

ويعد تاليسكا الأكثر تأثيرا مع نادي النصر مقارنة بماتيوس بيريرا، حيث سجل لاعب "العالمي" 5 أهداف خلال 6 مباريات شارك فيها بالدوري الجاري.

النصر Vs الهلال.

البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 10).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 1123 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:30 مساءًا بتوقيت مصر.

8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

8:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

8:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

8:30 مساءًا بتوقيت العراق.

7:30 مساءًا بتوقيت السودان.

8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

6:30 مساءًا بتوقيت تونس.

6:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

9:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

8:30 مساءًا بتوقيت قطر.

5:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

5:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.