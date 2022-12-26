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بث مباشر أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي ياسين تي في

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي، مشاهدة مباراة أستون فيلا وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي، يترقب عشاق الساحرة المستديرة عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الخالي، حيث تستكمل مباريات الدور الأول بعودة الجولة السابعة عشر من منافسة المسابقة.

رابط بث مباشر أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي، حتى يتمن عشاق الساحرة المستديرة من مشاهدة مباراة ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة، حيث سيتم إرفاق رابط المشاهدة قبل بداية المباراة بدقائق.

لمشاهدة مباراة ليفربول  واستون فيلا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  واستون فيلا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  واستون فيلا بث مباشر ( اضغط هنا )

يحتضن ملعب فيلا بارك، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وأستون فيلا في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي مساء اليوم الإثنين.
أستون فيلا، يسعى لتقديم مستوى فني جيد بعد توقف الدوري والتعاقد مع مدير فني جديد، لتحقيق نتائج إيجابية والقدرة على الابتعاد من منطقة الخطر، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 15 مباراة لعبها الفريق الموسم الحالي.

وفي الجانب الآخر، يسعى ليفربول بتعويض الخسارة والخروج من كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يدخل المباراة وعينه على تحقيق والفوز ولا مجال في إهدار النقاط، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة لعبها الفريق في المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا عبر مجموعة من قنوات بي إن سبورتس الرياضية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري الإنجليزي.

 

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