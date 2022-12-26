مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر يلا لايف اليوم 26-12-2022 الدوري الانجليزي

يلتقي نادي ليفربول مع أستون فيلا على أرض ملعب "فيلا بارك"، الذي يستضيف مباراة كرة القدم القوية والنارية على أرضه، مساء الاثنين 26 ديسمبر، في إطار المنافسات القوية للأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي. الدوري (Premierling) للموسم الحالي 2022-2023.

تنتقل فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة بي إن سبورت، وتعرض عليكم يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا على الهواء مباشرة اليوم الاثنين 12-26-2022 ضمن الجولة السابعة عشر.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في تمام الساعة:

7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

9:30 مساءً بتوقيت ابوظبي

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر اليوم:

تُنقل هذه المباراة القوية عبر شبكة قنوات beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الرياضي يوسف سيف.

يحتل نادي ليفربول المركز السادس لترتيب صدارة البريميرلينج وفى جعبته 22 نقطة، ويسعى بكل قوة وتركيز عالي من أجل الفوز على خصمه حتى يتمكن الوصول للرباعية الأمامية المنافسة للقب، لذلك يأمل أن يقدم أداء راقي يليق به.

بينما خصمه نادي أستون فيلا يحتل المركز الثاني عشر لترتيب الدوري وفى رصيده 18 نقطة، الأخر يريد أن يفوز ولا بديل أمامه غير ذلك حتى يهرب من مراكز الخطر ويقترب من المراكز المنافسة للقب.