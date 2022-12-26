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موقع يلا شوت Yalla Shoot مشاهدة مباراة الهلال والنصر أهم مباريات اليوم | الهلال ضد النصر الان بث مباشر رابط يلاشوت الجديد yallashoot جوال حصري دون تقطيع لبث المباريات اون لاين الهلال اليوم

الفجر الرياضي
مباراة الهلال والنصر
مباراة الهلال والنصر أهم مباريات اليوم

موقع يلا شوت Yalla Shoot مشاهدة مباراة الهلال والنصر أهم مباريات اليوم | الهلال ضد النصر الان بث مباشر رابط يلاشوت الجديد yallashoot جوال حصري دون تقطيع لبث المباريات اون لاين الهلال اليوم، ينتظر عشاق كرة القدم السعودية مباراة هامة وقوية حيث يواجه الهلال نظيره النصر اليوم الإثنين 26-12-2022 ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة من الدروي السعودي، والتي يتم استضافتها على ملعب مرسول بارك، يدخل النصر هذه المباراة بعدما حقق فوزًا ساحق على الرائد في المباراة الماضية من الجولة التاسعة والتي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف، يطمح النصر في تحقيق نتائج إيجابية في هذا اللقاء الناري، لمواصلة سلسلة انتصاراته ويحافظ على ترتيبه في المركز الأول بعد وصوله إلى 22 نقطة.

أما عن الهلال فهو يدخل المباراة وعيناه على الفوز وإحراز النقاط حيث فاز في المباراة الأخيرة على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 20 نقطة، سيحاول الهلال تقديم أفضل أداء له للحصول على النقاط كاملة في هذا اللقاء وتحسين ترتيبه لملاحقة النصر على الصدارة.

لمشاهدة البث المباشر الآن “النصر والهلال” اضغط هنا

 

لمشاهدة البث المباشر الآن “النصر والهلال” اضغط هنا

سوف يتم بث المباراة يوم الإثنين الموافق 26-12-2022 في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقوم قنوات  SSC ببث المباراة على شاشتها، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر رابط البث المرفق أدناه.

النصر Vs الهلال.
البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 10).
القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.
الملعب: 1123 (أرضية ).
المعلق: غير معروف.

موعد المباراة:
8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.
7:30 مساءًا بتوقيت مصر.
8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.
8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.
8:30 مساءًا بتوقيت سوريا.
8:30 مساءًا بتوقيت لبنان.
8:30 مساءًا بتوقيت العراق.
7:30 مساءًا بتوقيت السودان.
8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.
7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.
6:30 مساءًا بتوقيت تونس.
6:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.
5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.
9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.
8:30 مساءًا بتوقيت البحرين.
9:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
8:30 مساءًا بتوقيت الكويت.
8:30 مساءًا بتوقيت قطر.
5:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
8:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
5:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

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