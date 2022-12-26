السكر بـ 20 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

يتواصل بحث المواطنين عن أسعار السلع الأساسية في الأسواق، الاثنين 26 ديسمبر 2022، وعلى رأسعا الأرز والزيت والسكر والفول والقمح والدقيق وغيرها.

وتحرص “الفجر” على نشر أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية لحظة بلحظة في الأسواق للمستهلك وجاءت على النحو الآتي:

أسعار الأرز اليوم للمستهلك

بلغ سعر الأرز اليوم 19 جنيها للكيلو.



أسعار السكر اليوم للمستهلك

بلغ سعر السكر اليوم 20 جنيها للكيلو.

أسعار الدقيق اليوم للمستهلك

سجل سعر الدقيق اليوم 19 جنيها للكيلو.

أسعار الفول البلدي اليوم للمستهلك

بلغ الفول البلدي اليوم 35 جنيها للكيلو.

أسعار العدس المستورد اليوم للمستهلك

بلغ سعر كيلو العدس المستورد اليوم الأحد 40 جنيها.

أسعار العدس البلدي اليوم للمستهلك

بلغ سعر العدس البلدي اليوم 32 جنيها للكيلو.

أسعار القمح اليوم للمستهلك

بلغ سعر القمح اليوم 25 جنيها للكيلو.

اجتماع "مدبولي" مع وزير التموين بشأن الأسعار

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة مُهتمة بالمتابعة الدائمة لهذا الملف، في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، وبخاصة السلع الإستراتيجية، بالأسعار المناسبة، لا سيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المُعظم.

وخلال الاجتماع أكد وزير التموين، على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المُطَمئنة، حيث يبلغ الرصيد من القمح 4.6 شهر، ورصيد السكر يبلغ 2.7 شهر، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل.

كما أشار إلى أن رصيد الزيت يصل إلى 4.8 شهر، ورصيد الأرز يبلغ 5.7 شهر، بينما يصل رصيد المكرونة إلى 5.5 شهر، ويبلغ الرصيد المحلي من اللحوم الحية نحو 11.8 شهر.

وعرض الوزير جانبًا من الجهود التي تتم في إطار الاستعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان" فى كافة المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية، ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير المقبل.