بداية الشوط الثاني يلا شوت HD.. بث مباشر مباراة ليفربول واستون فيلا في الدوري الإنجليزي شاهد هدف moahmed salah اليوم

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول واستون فيلا اليوم الإثنين 2022-12-26 دون تقطيع يلا لايف، والعديد من الجودات التي تناسب جميع الاجهزة وجميع سرعات الإنترنت، كما يقوم موقع الفجر الرياضي بنقل جميع المباريات وأهم مبارايات الأمس ومباريات الغد.



مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر الان يلا لايف دون تقطيع بي إن سبورت Bein sport لايف اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي



يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضيفا امام نظيره أستون فيلا مساء اليوم الإثنين الموافق 2022-12-26 ديسمبر الجاري، على ملعب " فيلا بارك"، في إطار الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.



يستعد ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء الإثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.



ويقع ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.





يخوض كتيبة كلوب مواجهة أستون فيلا في فترة الـ " بوكسينج داي " الذي يعتبر من أهم التقاليد الرياضية السنوية المتعارف عليها في المملكة المتحدة، والذي يقام في اليوم الذي يلي يوم عيد الميلاد الكريسماس.



يلا لايف الجديد بث مباشر ليفربول واستون فيلا دون تقطيع

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني للفريق الأول بنادي ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقه بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، كارفاليو.



وعلى الجانب الآخر فمن المتوقع أن يدخل المدير الفني بنادي أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أولسن.

خط الدفاع: كاش، كونسا، مينجز، لوكاس دينييه.

خط الوسط: ماكجين، كامارا، دوجلاس لويز.

خط الهجوم: بوينديا، داني إنجز، بايلي.



يلا لايف الجديد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول واستون فيلا بجوده عاليه ودون تشفير أو تقطيع عبر مجموعة القنوات المفتوحة الاتيه:-

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500ص

القمر: Y1A

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

