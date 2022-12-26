دون تقطيع yalla shoot لايف.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي مشاهدة مباراة محمد صلاح الان الشوط الثاني

يستعرض لكم موقع" الفجر الرياضي " روابط البث المباشر الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الانجليزي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ليفربول لمواجهة قوية أمام نظيره نادي استون فيلا في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك مساء اليوم الاثنين السادس والعشرون من ديسمبر الحالي 2022.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الانجليزي

في حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – فابيو كارفاليو.

تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: يونج، إزري كونسا، كالوم تشامبرز، أوجوستينسون.

خط الوسط: آرون رامسي، بوبكر كامارا، دوجلاس لويز.

خط الهجوم:جون ماكجين، أولي واتكينز، داني إنجز



تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمشاهدة لمباريات البريميرليج.

التردد (ميجا هرتز) 11013 – 11054 – 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

تردد القنوات المفتوحة الناقل لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا

TVPlay Sports التردد – 11804 أفقي معدل الترميز – 27500 القمر – Astra 4A.

قناة Varzish Sport التردد – 11843 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر -Y1A.

قناة Rah-e-Farda Tv التردد- 11293 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر- AzerSpace 46°E.

قناة Idman التردد – 11169 أفقي معدل الترميز – 20400 القمر -AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Varzesh التردد – 11555 عمودي معدل الترميز – 30000 القمر – Intelsat 62°E.

قناة Polsat Sport Premium 1 HD

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500

قناة beIN Sports France 1 HD

Astra 19.2°E – 11856 V 29700



موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإنجليزي

يتواجد نادي ليفربول في المركز السادس برصيد 22 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز 12 برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج ".

