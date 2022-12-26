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كلاكيت تاني مرة.. سيف الدين الجزيري يطلب الرحيل في يناير

الفجر الرياضي
سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

طلب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرحيل عن الفارس الأبيض خلال الميركاتو الشتوي القادم.

 

ويرى المهاجم التونسي أنه خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي يفضل الاعتماد على يوسف حسن ويوسف أسامة نبيه خلال الفترة الأخيرة.

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وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي ترغب في استمرار اللاعب خلال الفترة القادمة وخاصة وإنه كان من العناصر الأساسية للأبيض وساهم في التتويج بالدوري في الموسم الماضي.


ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تطورا في مصير اللاعب سواء بالتمسك باستمراره أو الموافقة على رحيله خلال الميركاتو الشتوي القادم.
 

سيف الدين الجزيري الزمالك جوسفالدو فيريرا يوسف حسن يوسف اسامة نبيه

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