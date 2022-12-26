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أوكرانيا تقترح عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير المقبل بوساطة أممية

أوكرانيا
أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير المقبل.

وقال كوليبا "يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل".

وأشار كوليبا أيضًا إلى أن "الدبلوماسية تلعب دورًا مهمًا في إنهاء الصراع.

وأضاف أن "كل حرب تنتهي بالدبلوماسية، كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".

وكان قد صرح كوليبا، بأن أوكرانيا تعتزم الدعوة، إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وقال كوليبا في برنامج تلفزيوني بمناسبة عيد الميلاد: "الاثنين سنعلن موقفنا رسميا... لدينا سؤال بسيط جدا: هل لروسيا الحق في البقاء عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وأن تكون (عضوا) في الأمم المتحدة؟".

وأضاف "لدينا إجابة مقنعة ومنطقية: لا، لا تملك هذا الحق".

وأشار كوليبا إلى أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي - مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين - تناقش أساسا في الأوساط الدبلوماسية.

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