عاجل.. انطلاق الشوط الثاني مشاهدة مباراة ارسنال ووستهام بث مباشر ARSENAL يلا شوت بث مباشر ارسنال اليوم في الدوري

يستعرض لكم "الفجر الرياضي "، روابط بث مباشر لمباراة أرسنال مع نظيره فريق وست هام يونايتد، وذلك في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2022-2023.



يلا شوت بث مباشر لمباراة أرسنال ووست هام

ومن المتوقع أن يستقر المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في مباراة اليوم أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياس، صالبيا، جابرييل،زيتشنكو

خط الوسط: محمد النني، جرانيت تشاكا، مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، مارتينلي، نيكتياه.



بينما سيبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، مباراة أرسنال اليوم الإثنين، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي.

الدفاع: فلاديمير كوفال، زوما، ارون كريسويل، بين جونسون.

الوسط: توماس سوتشيك، ديكلان رايسجارود بوين، سعيد بن رحمة، بابلو فورنالس.

وفي الهجوم: ميكائيل أنطونيو.



ويواصل فريق أرسنال، صدارته بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد نظيره فريق وست هام يونايتد، في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.



كورة لايف.. موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد

وسيتم إقامة مباراة أرسنال مع نظيره فريق وست هام يونايتد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءّ بتوقيت مكة المكرمة.



بث مباشر دون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ووست هام يونايتد

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد عبر قناة beIN Sports Premium 1.



-القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسنال ووست هام

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد، دون تقطيع وبجودة عالية وهي كالتالي:

قناة BT Sport 2 HD

التردد، 12515

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 22000

القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD

التردد، 10834

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Hot Bird.

