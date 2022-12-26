ads

عاجل.. رئيس بنك الاهلي: الحسابات المصرفية تتمتع بسرية تامة

الاقتصاد
هشام عكاشة رئيس البنك
هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي

أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، أن حسابات العملاء محمية بموجب قانون البنك المركزي وتتمتع بسرية تامة.

 

وتابع “ عكاشة” خلال تصريحات لبرنامج الحكاية مع عمرو اديب، أن ما تم تداولة بخصوص مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط  بالأفصاح عن حسابات الاجانب المقمين بالدولة المصرية  بناء على طلب  الدولة التى ينتمون اليها، مشيرا إلى ان هذا الامر ليس حديث العهد بل يعود إلى عام 2008  بعد تهرب عدد من المواطنين الامريكان عن سداد الضرائب بداعي خسائر اموالهم في الازمة العالمية، ما دفع الحكومة الامريكية لاصدار قانون يتيح لها معرفة حسابات مواطنيها خارج البلاد.

 

واضاف، أن القانون الجديد تبادلي بحيث يعطي  في الوقت ذات الحق للحكومة المصرية بطلب الكشف حسابات مواطنيها بالخارج للدول الموقعة معها  على نفس القانون.

المركزي يؤكد على سرية الحسابات :

 وأكد البنك المركزي المصري على أنه لا مساس بسرية حسابات  عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات  عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعامالت المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه  لا يجوز  الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها ألى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر الا  بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو   الاانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه األموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

 

لا نية لاصدار شهادات 20%:

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنوك لا تفكر حاليا في طرح شهادات بعائد  يصل إلى 20% و22% بعد قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

وتابع "عكاشة"  أن من الطبيعي أن يكون سعر العائد على إيداع  الأموال مقارب لسعر الإقراض بالبنوك؛ لذلك قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس مؤخرا ليصبح سعر الفائدة على الإقراض  مقارب من الفائدة على شهادات 17.25% التي يطرحها حاليا بالبنوك؛ لضبط منحنى العائد وتعويضا للبنوك.

وبسؤاله  عن احتمال طرح البنك الاهلي ومصر شهادات مرتفعة العائدة تصل إلى 20%، قال " عكاشة"، إن هناك العديد من الأنباء تتحدث عن هذا الأمر، ولكن حاليا لا يوجد أي نية لدى البنك الأهلي وبنك مصر لطرح تلك الشهادات.

 

سحب 55 مليون دولار من البنوك بطرق غير مشروعه:

 وكشف البنك الركزي عن وجود  ممارسات غير مشروعة تتعلق بسوق النقد الأجنبي منه زيادة مطردة في  استخدمات الخاصة ببطاقات  الائتمان  وبطاقات الخصم المباشر خارج  البلاد ما رفع الطلب على العملة الصعية.

 وقال المركزي إن على الرغم من تواجد  المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل  البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف  الاسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون  دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع  الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ  الاجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات االئتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعمالء الذين يثبت عدم مغادرتهم البلاد.

 

البنك الاهلي سرية الحسابات المصرفية الشف عن سرية الحسابات المصرفية قانون الإجراءات الضريبية الم وحد

الأكثر قراءة

عاجل.. بسنت يوسف: بايدن يغادر أمريكا في ٢٠٢٣

بث مباشر الهلال والنصر يلا شوت Yalla shootالجديد || مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم كورة لايف في الدوري السعودي روشن

عاجل.. رئيس بنك الاهلي: الحسابات المصرفية تتمتع بسرية تامة

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا كورة بث مباشر اليوم 26-12-2022 الدوري السعودي | كورة اون لاين لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي

بث مباشر مباراة الهلال والنصر في ديربي الدوري السعودي KSA يلا شوت قناة SSC|| مشاهدة مباراة النصر والهلال al hilal vs nassr هدف تاليسكا اليوم

عاجل.. مفاجأة بشأن سعر الدولار في الصرافة.. رئيس البنك الأهلي يكشف

انطلقت now.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول الان كورة اونلاين liverpool

عاجل.. بسنت يوسف تزف بشرى سارة عن 2023