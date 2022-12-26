عاجل.. رئيس بنك الاهلي: الحسابات المصرفية تتمتع بسرية تامة

أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، أن حسابات العملاء محمية بموجب قانون البنك المركزي وتتمتع بسرية تامة.

وتابع “ عكاشة” خلال تصريحات لبرنامج الحكاية مع عمرو اديب، أن ما تم تداولة بخصوص مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بالأفصاح عن حسابات الاجانب المقمين بالدولة المصرية بناء على طلب الدولة التى ينتمون اليها، مشيرا إلى ان هذا الامر ليس حديث العهد بل يعود إلى عام 2008 بعد تهرب عدد من المواطنين الامريكان عن سداد الضرائب بداعي خسائر اموالهم في الازمة العالمية، ما دفع الحكومة الامريكية لاصدار قانون يتيح لها معرفة حسابات مواطنيها خارج البلاد.

واضاف، أن القانون الجديد تبادلي بحيث يعطي في الوقت ذات الحق للحكومة المصرية بطلب الكشف حسابات مواطنيها بالخارج للدول الموقعة معها على نفس القانون.

المركزي يؤكد على سرية الحسابات :

وأكد البنك المركزي المصري على أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعامالت المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها ألى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر الا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الاانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه األموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

لا نية لاصدار شهادات 20%:

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنوك لا تفكر حاليا في طرح شهادات بعائد يصل إلى 20% و22% بعد قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.



وتابع "عكاشة" أن من الطبيعي أن يكون سعر العائد على إيداع الأموال مقارب لسعر الإقراض بالبنوك؛ لذلك قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس مؤخرا ليصبح سعر الفائدة على الإقراض مقارب من الفائدة على شهادات 17.25% التي يطرحها حاليا بالبنوك؛ لضبط منحنى العائد وتعويضا للبنوك.



وبسؤاله عن احتمال طرح البنك الاهلي ومصر شهادات مرتفعة العائدة تصل إلى 20%، قال " عكاشة"، إن هناك العديد من الأنباء تتحدث عن هذا الأمر، ولكن حاليا لا يوجد أي نية لدى البنك الأهلي وبنك مصر لطرح تلك الشهادات.

سحب 55 مليون دولار من البنوك بطرق غير مشروعه:

وكشف البنك الركزي عن وجود ممارسات غير مشروعة تتعلق بسوق النقد الأجنبي منه زيادة مطردة في استخدمات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد ما رفع الطلب على العملة الصعية.

وقال المركزي إن على الرغم من تواجد المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الاسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ الاجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات االئتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعمالء الذين يثبت عدم مغادرتهم البلاد.