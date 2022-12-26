كورة لايف fel3arda مشاهدة مباراة ارسنال ووستهام بث مباشر twitter يلا شوت ARSENAL بث مباشر اونلاين

يقدم لكم "الفجر الرياضي "، روابط بث مباشر لمباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد التي من المنتظر أن تجمع بينهما مساء اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري على أرضية استاد الإمارات معقل الفريق اللندني وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد" البريميرليج ".



يلا لايف بث مباشر مباراة أرسنال ضد وست هام

واستقر ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست هام يونايتد مساء الإثنين في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياس، صالبيا، جابرييل،زيتشنكو

خط الوسط: محمد النني، جرانيت تشاكا، مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، مارتينلي، نيكتياه.



وعلى الجانب الأخر فمن المتوقع أن يدخل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: لوكاس فابيانسكي.

الدفاع: فلاديمير كوفال، زوما، ارون كريسويل، بين جونسون.

الوسط: توماس سوتشيك، ديكلان رايسجارود بوين، سعيد بن رحمة، بابلو فورنالس.

الهجوم: ميكائيل أنطونيو



يلا شوت موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد

ومن المنتظر أن تقام أحداث مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد مساء اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2022.



كورة لايف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد بجودة عالية ودون تشفير أو تقطيع عبر مجموعة القنوات المفتوحة الآتية:

قناة BT Sport 2 HD

التردد، 12515

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 22000

القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD

التردد، 10834

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Hot Bird.

