عاجل.. مفاجأة بشأن سعر الدولار في الصرافة.. رئيس البنك الأهلي يكشف

قال هشان عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن أساليب التحايل معروفة ومرصودة وسيتم تتبعها، مضيفا أن علينا جميعا التعاون من أجل صالح مصر.



وأضاف هشام عكاشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن موضوع سرية الحسابات أمرا لا مفر منه ويجب أن نطمئن من هذا الامر، متابعا أن لا يجب أن ننساق وراء موضوع الدولار بكام اليوم.



وتابع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن السوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي في مصر مجرمة، كل الجهات خرجت واكدت هذا الأمر، وقانون البنوك ٢٠٢٠ يحتم على أساليب تداول العملات، لافتا إلى أن شركات الصرافة ليست سوق سودة لعملة الدولار، وتحت مراقبة البنك المركزي.

وفي السياق ذاته، نفى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إصدار البنك لشهادات ادخار بعائد يصل لـ20% الفترة المقبلة عقب قرارات البنك المركزي بزيادة الفائدة على الإيداع والإقراض 3%.

وكانت الأسواق المصرية تترقب إصدار شهادات جديدة، عائد هذه الشهادات قد يتجاوز الـ 20%، والهدف من هذه الشهادات وقف الدولرة ومحاربة التضخم، وهو ما نفاه رئيس البنك الأهلي نهائيا.

قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي 22 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لتسجل نحو 16.25% و17.25% علي عمليتي الإيداع والإقراض بالتوالي.

أعلى شهادات ادخار البنك الأهلي

أصدر البنك الاهلى المصرى شهادة ادخار بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25% ويصرف العائد سنويا.

وقررت لجنة الاصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهرى لتصبح بعائد 16% سنويًا بدلا من 14% للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا. كما اصدر البنك نفس الشهادة بسعر 16.25% سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.50 سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.

أعلى شهادات استثمار بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادات استثمارات بأعلى عائد شهادات استثمار في مصر، وهي شهادة القمة والتي تصل مدتها 3 سنوات، ويبلغ سعر العائد السنوي لها إلى 17.25% وهو عائد يصرف سنويًّا، وتبدأ قيمتها من ألف جنيها ومضاعفاتها.

كما تشمل شهادات استثمار بنك مصر أيضا شهادة القمة 3 سنوات بعائد 16% سنويًا، بالنسبة للشهادات ذات دورية صرف العائد شهريا، ويصل العائد لـ16.25% سنويًا في الشهادات ذات بدورية صرف ربع سنوي.