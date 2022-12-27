محاور دارت حولها ندوة استراتيجية أمن المعلومات لحزب الشعب الجمهورى

اكد لواء دكتور اشرف السعيد رئيس شبكة معلومات وزارة الداخلية الاسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بأمانة الجيزة ان ندوة "الجمهورية الجديدة والوعى المعلوماتى" لحزب الشعب الجمهورى تأتى انطلاقًا من الايمان بدوره التوعوى والثقافى جهة المواطن المصرى

وقد عقدت ندوة الجمهورية الجديدة والوعى المعلوماتى بقاعة الاجتماعات الكبرة تحت عنوان " استراتيجية أمن المعلومات "

عقدت ندوة توعية بمقر حزب الشعب الجمهورى بقاعة الاجتماعات الكبري بعنوان " استراتيجية أمن المعلومات " تحت توجيهات كل من _ اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمستشار أحمد حبيب أمين حزب الشعب الجمهورى أمانة الجيزة وجمال الشريف الامين المساعد لشئون التنظيم فى نشر الوعى المعلوماتى للمواطنين

ودارت محاور الندوة حول

•مفهوم الاستراتيجية

•مفهوم أمن المعلومات

•محل الحماية

•المخاطر المحتملة

•أسلوب الحماية واجراءات الوقاية