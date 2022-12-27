عاجل.. هشام عكاشة: البريطانيين لم يشتروا "الدولار" بالرغم من ارتفاعه أمام الجنيه الاسترليني

قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إن هناك مخالفات تم رصدها في تحويلات العملات الأجنبية تتم خارج القنوات الرسمية، بما يخالف قانون البنك المركزي المصري لعام 2020، من خلال أشخاص يحصلون من العاملين بالخارج على العملات الأجنبية بالدول المقيمين بها، ويعطيهم لذويهم في مصر بما يقابلهم بالجنيه المصري بسعر اعلى من الاسعار الرسمية.

وأشار" عكاشة " خلال تصريحات لبرنامج الحكاية مع عمرو اديب، إلى أنه يحذر من يقومون بتلك التحويلات وشركائهم من الداخل والخارج والوسطاء لأنهم يعرضون نفسهم لعقوبات، لما يلحقونهم من أضرار بالاقتصاد ببقائهم النقد الأجنبي خارج مصر.

وتابع" عكاشة"، أنه لم يرى في أي بلد عندما تذبذبت عملتها صعودا وهبوطا أن مواطنيها قاموا بشراء عملات أخرى؛ فمثلا عندما تراجع الجنيه الاسترليني لم يقم البريطانيين ببيعه وشراء الدولار، مشيرا إلى أن وضع الاقتصاد المصري لا يختلف عن الاقتصاد البريطاني، وأن التعامل في مصر يجب ان يكون بالجنيه المصري.

وأشار "عكاشة" إلى أن طمع بعض المواطنين في الحصول على سعر أفضل للتنازل عن العملات الاجنبية، يتبعه تأثيرات سلبية على الاقتصاد منها زيادة كبيرة في السوق المحلي.

أوضح "عكاشة"، أن أساليب وممارسات الغير مشروعة في النقد الأجنبي مرصودة من قبل البنك المركزي، منها تأسيس شركات في الخارج للحصول على أرباح الشركات التى تعمل فى مصر بالدولار، قائلا، إنه ليس لديه مانع لن تربح الشركات ولكن لا بد من تعاون كافة الجهات للخوف على اقتصاد البلد، وأن يكون حرص الشركات والأفراد على تحقيق مكاسب ولكن وفقا لمحددات وميثاق شرف خاصة.