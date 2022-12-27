استمارة الثانوية العامة 2023.. الخطوات والموعد ورابط التسجيل

ينتظر طلاب الثانوية العامة، لتسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الجديد، التي من المفترض أن تكون خلال الساعات المقبلة، حيث يبحثون عن الموعد والخطوات والرابط وكافة التفاصيل المتعلقة حول هذا الأمر.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

يبدأ طلاب الصف الثالث الثانوى غدا الأربعاء الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 سواء لطلاب العام المستجدين أو الراغبين في الإعادة.

ومن جهتها، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه يجب على طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، للتقدم لامتحانات العام الدراسي الجاري 2022 \ 2023.

خطوات تسجيل اسثمارة الثانوية العامة 2023

توفر وتتيح وزارة التربية والتعليم رابط لسهولة تسيجل استمارة الثانوية العامة 2023، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- تقديم عدد (4) صور شخصية للطالب مقاس 4×6 مع مراعاة أن تكون ذات خلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر

2- يتم وضع نفس الصورة التي سوف يتم تسليمها إلى المدرسة على استمارة الثانوية العامة 2023

3- تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب + صورة منها

4- تقديم عدد (1) صورة من البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر

5- يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوى الجدد والراسبين تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وطباعتها بالألوان بعد الانتهاء من تسجيلها

6- تقديم إخطار رقم الجلوس الخاص بالطالب بالألوان

7- تقديم إيصال تبلغ قيمته 20 جنيها من خلال حوالة بريدية في حساب الإدارة العامة للامتحانات للطلاب الراسبين فقط+ صورة منه

8- تقديم الطابع الخاص بالمشروعات تبلغ قيمته 10 جنيهات

9- تقديم الإيصال الخاص بسداد رسوم الامتحانات وتصل قيمته إلى 210 جنيهات ويتم دفعها عن طريق البريد المصرى + صورة منه

10- تقديم الإيصال الخاص بسداد المصروفات الدراسية بقيمة 500 جنيه ويتم دفعها من خلال البريد بجانب تقديم صورة منه

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023؛حيث تكون بداية من غد الأربعاء الموافق 28 ديسمبر الجاري، ويجب على جميع طلاب الصف الثالث الثانوى تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 عن طريق الضغطعلى هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.