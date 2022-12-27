لـ «خريجي الحقوق والعلوم والتربية».. رابط سريع لسهولة الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023

يبحث عدد كبير من المواطنين عن نتيجة كلية الشرطة 2023 وخاصة لـ خريجي كليات الحقوق والعلوم التربية والزراعة، حيث يبحثون عن رابط سريع للاستعلام فور الظهور عن النتيجة النهائية

وفي الفترة الماضية، قامت كلية الشرطة بإجراء العديد من الاختبارات النفسية والطبية والرياضية والقدرات والسمات وخلافه، لذا ينتظر المتقدمين موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2023.

ويقدم موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية التفاصيل الكاملة حول كيفية الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة لخريجى كليات الحقوق والتربية والزراعة.

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023

وللاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023، يمكن الشغط على الرابط المخصص لمعرفة النتيجة هنــــــــــــــــــــــــا، وهذا بعد اعتماد وزير الداخلية نتيجة كلية الشرطة، حيث انتهت أكاديمية الشرطة من إعداد قوائم الطلاب المقبولين في الكلية بقسم الضباط المتخصصين ومن المقرر أن يعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في الساعات المقبلة.

نتيجة كلية الشرطة 2023

من المنتظر أنتظهر نتيجة كلية الشرطة 2023 قريبا زخلال الساعات المقبلة سيتم اعتمادها، حيث يسهل الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023 من خلال الرابط الموجود أعلاه.

نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومي

وكشفت وزارة الداخلية، عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف واستكمال الخطوات عبر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية الرابط المرفق أعلاه.

اختبارات كلية الشرطة 2023

وأجرى الرئيس عبـد الفتـاح السيسي زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشـرطة، حيث حضر الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، وكان في استقباله، اللواء محمود توفيـق وزيـر الداخليـة، وعـدد مـن قيـادات أكاديميـة الشـرطة ووزارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

وأكد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذًا في الاعتبار مسئولية وزارة الداخلية في السهر على حماية أمن المواطنين.