عاجل.. تموبل بقيمة 301 مليون دولار من " اليابان" لتنفيذ الخط الرابع من مترو الانفاق

في إطار جهود التعاون الإنمائي المستمر بين جمهورية مصر العربية واليابان، والعلاقات الوثيقة في تنفيذ المشروعات التنموية لا سيما في قطاع النقل المستدام، وقعت وزارتا التعاون الدولي، والنقل والمواصلات، مع السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، الشريحة الثانية من التمويل الإنمائي الميسر لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بقيمة 41 مليار ين ياباني ما يعادل 301 مليون دولار، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة التنموية في تطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة، وتوفير وسائل نقل حديثة تستوعب الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى.

ووقع من جانب الحكومة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ومن الجانب الياباني وقع السيد أوكا هيروشي، سفير اليابان بمصر، والسيد شينو ماساو، كبير ممثلي مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) في مصر، بحضور فرق العمل من الجانبين المصري والياباني.

ومن المقرر أن يتم استخدام الشريحة الثانية في دعم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بطول 19 كم وعدد 16 محطة، لربط منطقة وسط القاهرة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، وتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل والحد من الإزدحام المروري، والبناء على ما تحقق من خلال الشريحة الأولى من التمويل الإنمائي الميسر التي بلغت قيمتها 32.7 مليار ين ياباني، تمت إتاحتها خلال عام 2012.

وفي كلمتها خلال فعاليات التوقع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد وزير النقل، والشركاء من الجانب الياباني، مؤكدة على العلاقة الوطيدة المشتركة بين مصر واليابان في مشروعات النقل لا سيما مترو الأنفاق في ظل رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة والتوسع في مشروعات النقل والمواصلات، لافتة إلى أن المحفظة التنموية مع الجانب الياباني تتنوع في العديد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة حيث تعد اليابان شريك رئيسي في مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التعليم وغيرها من القطاعات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه اتساقًا مع جهود الدولة والجهات المعنية في تطوير قطاع النقل وزيادة الخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، فإن وزارة التعاون الدولي تكثف جهودها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالقطاع سواء على مستوى التمويل الإنمائي الميسر أو الدعم الفني وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، منوهة بأن قطاع النقل يستحوذ على النسبة الاكبر من إجمالي محفظة التمويل الإنمائي الجارية بقيمة 6 مليارات دولار حتى سبتمبر الماضي، وتحرص الوزارة على سرعة تلبية الاحتياجات المتعلقة بقطاع النقل لما لها من تأثير مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار من تكامل الجهود مع الجهات والوزارات من جانب وشركاء التنمية من جانب آخر.

وأكدت "المشاط"، على أهمية مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث يربط قلب القاهرة بمنطقتين رئيسيتين وهما أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير مما ينعش حركة السياحة، كما يدعم خطة الدولة لربط أرجاء جمهورية مصر العربية، وتيسير سبل الانتقال، مما يحفز أيضًا القطاع الخاص على المشاركة في جهود التنمية، منوهة بأن قطاع النقل أيضًا يعد أحد المحاور الهامة ضمن …