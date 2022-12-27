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حاسبات الفيوم تستقبل مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي (صور)

محافظات
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبلت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، اليوم، الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، والدكتورة هبة عادل خبير التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، تحت رعاية الدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة.

وكان في استقباله الدكتور محمد خفاجي عميد الكلية، الدكتور شيرين طايع - وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مسعود إسماعيل، الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب، والدكتور مصطفى ربيع - مساعد العميد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور  أحمد سلامة - المدرس بقسم نظم المعلومات.

وقامت كلا من الدكتورة إسراء الحريري، والدكتورة أسماء هاشم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بشرح  تفصيلي لمعامل الذكاء الاصطناعي بالكلية.

وتناول اللقاء خطة الكلية للتحول الرقمى وكذلك سبل تطوير المنظومة الرقمية للكلية، من خلال عرض تقديمي تم عرضه بمجلس الكلية لشرح مخرجات مشروع تحويل الكلية إلى كلية ذكية  الذي تقوم عليه الكلية في هذه الفترة، لتكون اول كلية رقميه بجامعة الفيوم.

وانتقل الفريق لزيارة معمل الذكاء الاصطناعى بالكلية وكان فى استقبالهم الروبوت Cruzr الذى قام بالترحيب بهم وقادهم فى جوله داخل المعمل للتعريف بكافة مكونات المعمل.

كما تم الانتقال إلى قاعة الدكتور نبيلة حسن بالدور الأرضى لتفقد بعض أجزاء القاعة ومتابعة التجهيزات التى تتم علىها تمهيدا لتنفيذ مشروع التحول الرقمى الذى تقوم به الكلية.

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
برامج متخصصة في حاسبات الفيوم الدكتور ياسر حتاته كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة الفيوم مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتحول الرقمى

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