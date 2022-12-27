موعد وصول المرتفع السيبيري إلى مصر.. الأرصاد: الحرارة تصل إلى 2 ليلا في الفترة المقبلة

تصدر المرتفع السيبيري محرك بحث جوجل اليوم، وذلك بعد تصريحات الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن المرتفع السيبيري وكشفها تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة في البلاد.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية أمس لبرنامج صباح الورد الذي يذاع على قناة تن، إن البلاد تتعرض خلال فصل الشتاء إلى المرتفع السيبيري، والذى يعد من أهم التغيرات التي تؤثر على البلاد.

موعد وصول المرتفع السيبيرى

وأوضحت غانم أن المرتفع السيبيري يأتي من مناطق شديدة البرودة، تنخفض بها درجة الحرارة وتصل إلى -40. -50 درجة مئوية، وتكوون هذه المناطق شديدة البرودة يؤثرعليها مرتفع جوى، لذلك سمى على المنطقة المتواجد بها.

موعد قدوم المرتفع السيبيرى في مصر:

تبدأ الكتل الهوائية التحرك إلى جمهورية مصر العربية مع حركة المرتفع السيبيري ويؤثر علينا بشكل كبير في فصل الشتاء بإنخفاض شديد في درجات الحرارة، ودائما ينشط المرتفع السيبيرى في نهاية شهر نوفمبر وديسمبر، والذي يترتب عليه انخفاض درجات الحرارة في مصر بشكل واضح مما يؤثر على حالة الطقس.

وتابعت، أن درجات الحرارة تكون شديدة البرودة 15 و16 خلال فترة النهار و2 و3 درجة خلال فترات الليل، لافتة أن المرتفع السيبيري يؤثر على معظم محافظات الجمهورية ويؤثر المرتفع السيبيرى على الجمهورية في شهر 1 و2 و3 من كل عام، مشددة على أن المرتفع يؤثر على كل المحافظات.

وأشارت دكتورة منار غانم، إلى أن المرتفع السيبيرى أمر طبيعي في كل شتاء، لا سيما انخفاض درجات الحرارة، أوضحت أنه بمرور الكتل الهوائية على البحر المتوسط يحدث تعديل لدرجات الحرراة المعتادين عليها كل عام في فصل الشتاء، وذلك باختلاف الأيام التي يؤثر علينا فيها المرتفع السيبيرى.

ونوهت غانم، بأن درجات الحرارة ستكون مستقرة إلى حد ما حتى بداية العام الجديد، حيث تكون الأجواء معتدلة خلال النهار، وتصل خلال فترات الليل ما بين 13 و11 درجة وخلال فترات النهار أجواء معتدلة، كما تنحصر فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية فقط وتكون خفيفة ولا تؤثر على الأعمال وتكون على فترات متقطعة والظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.