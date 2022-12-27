استعدادات لخصخصة الخطوط الجوية الإيطالية "إيتا"



أعطى ديوان المحاسبة الإيطالي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لتسجيل المرسوم الجديد لرئيسة مجلس الوزراء لتعديل إجراءات خصخصة شركة الخطوط الجوية الإيطالية "إيتا"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

المرسوم، الذي تمت الموافقة عليه في 21 ديسمبر الماضي، يلغي القيود المفروضة على وزارة المالية الإيطالية للاحتفاظ بحصة في الشركة.

وينص المرسوم على أنه أيًا كان المساهم الجديد، أو أيًا كان التحالف المرشح للاستحواذ على الخطوط الجوية الإيطالية، يجب أن يكون له شركة طيران بصفته الطرف الرئيسي وأن هذا يجب أن يكون أيضًا المساهم الأكبر.

ويمهد الضوء الأخضر الصادر عن ديوان المحاسبة الإيطالي، الطريق لإضفاء الطابع الرسمي على عرض من "لوفتهانزا"، والذي يمكن أن يصل في الأيام القليلة المقبلة.