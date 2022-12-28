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محمد شردي: إضرابات في بريطانيا وفرنسا بسبب ارتفاع الأسعار

توك شو
محمد شردي
محمد شردي

قال الإعلامي محمد شردي، إن بريطانيا شهدت  حالة الإضرابات في المطارات والقطارات، معقبًا: " الدنيا في بريطانيا سداح مداح، والجيش نزل في محاولة للسيطرة على الأوضاع".

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إضراب جديد في بريطانيا قد يؤدي لحدوث تأخيرات في المطارات

 المستشفيات في بريطانيا أعلنت عن إضرابات بهدف زيادة المرتبات

 وتابع "شردي"،  خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن المستشفيات والممرضات أعلنت عن إضرابات مماثلة بهدف زيادة المرتبات نتيجة ارتفاع الأسعار، معقبًا: "الاضرابات ليست في بريطانيا فقط، ولكن في فرنسا" 

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الاطباء في فرنسا أيضا أعلنوا عن الاضراب  حتى 2 يناير

 وتابع أن الأطباء في فرنسا أيضا أعلنوا عن الإضراب حتى 2 يناير، مطالبين بمضاعفة رسوم الكشوف الطبية، فضلا عن تحسين ظروف العمل، معقبًا: "أوروبا أمام حلة اقتصادية لا تتكرر كثيرًا، وهذه الاضرابات تنتقل  بين الدول الأوروبية".

الإعلامي محمد شردي المستشفيات في بريطانيا فضائية الحياة برنامج الحياة اليوم الدول الأوروبية

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