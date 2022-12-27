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توقعات برج الثور 2023.. مفاجآت سارة على المستوى العاطفي والمهني

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توقعات برج الثور
توقعات برج الثور 2023

توقعات برج الثور 2023 من أكثر الكلمات بحثا من قبل المواطنين، حيث يريد مواليد برج الثور معرفة توقعات الأبراج 2023 على الصعيد العاطفي والمهني.

وكشفت ماجي فرح خبيرة الأبراج عن توقعا برج الجدي 2022، وقالت في فيديو علة صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن عام 2023 يحمل الكثير من المفاجات لمواليد برج الثور، فهو يعتبر عام التعويضات، على حد وصفها.

 

توقعات برج الثور 2023

وعن توقعات برج الثور 2022، أوضحت أن برج الثور هو البرج الثاني في سلسلة الأبراج الاثني عشر من دائرة مسار الشمس، وهو من الأبراج الأرضية، ويرمز له بوجه الثور وقرونه، ومواليد برج الثور تكون ما بين 21 أبريل حتى 20 مايو.

 

توقعات برج الثور 2023 على الصعيد المهني

وتابعت ماغي أن توقعات الأبراج لبرج الثور على الصعيد المهني، فهى سنة التعويض عن الوقت الضائع، إذ تخرج من دائرة القلق والمشاكل التي دامت لفترات طويلة في حياتك، كما يشكل الطالع الفلكي لهذا العام انطلاقًا ونجاحًا يجعلك متألقًا ولامعًا في المجال العملي، مشيرة إلى أن عليهم اغتنام الفرص الذهبية فلديهم مشاريع كبيرة ناجحة وعديدة، كما يجب الانفتاح على مجالات جديدة، مع وجود كل الدعم اللازم من حولك، إذ يبدأ وقت الإبداع والعمل لك، ليتغير القدر في مصلحتك.

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توقعات برج الثور 2023 على الصعيد العاطفي

وكشفت عن توقعات الأبراج لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي، فقالت إنه بداية من شهر مايو، تضحك لك الحياة لتصبح سنة استثنائية ومتميزة، ولذا فهي سنة التحرر من الصعوبات والأزمات السابقة، ولذلك فخ يجنوا ثمار الحب والاطمئنان والاستقرار خلال هذه السنة.

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