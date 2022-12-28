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هل يقدم البريد خدمة القروض؟.. رئيس الهيئة يوضح

بوابة الفجر

كشف شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن الهيئة تقدم خدماتها لمليون عميل يوميا، موضحا أنها لا تقدم القروض ولكنها تستثمر في الشركات، مثل البريد للاستثمار.

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وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم الخدمات التي يقدمها البريد هو دفتر توفير البريد، وعملائه يثقون فيه. 
ولفت شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إلى أن البريد المصري يتواجد في كل مناطق الجمهورية، من خلال أكثر من 4 آلاف فرع.

البريد يتكامل مع البنوك


وأوضح أن البريد يتكامل مع البنوك من خلال إستراتيجية واضحة وهناك تنسيق لتوسيع قاعدة تقديم الخدمة للعملاء، مضيفا أن هناك أكثر من 6 ملايين مواطن يحصلون على المعاش من خلال البريد. 

البريد حاضرا بقوة في الشمول المالي


وأردف شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن أي حديث عن شمول مالي يكون البريد حاضرا بقوة فيه بسبب انتشاره وكثرة عدد العملاء، حيث إن التمكين الرقمي يساعد العميل في الحصول على خدمات مميزة.

80 ألف دورة تدريبية للعاملين 


واختتم حديثه موضحا أن الشموال المالي يؤدي إلى تثقيف بعملية تسجيل البيانات واستخدام التطبيقات بطريقة سهلة، موضحا أنه تم تقديم 80 ألف دورة تدريبية للعاملين بالهيئة والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف.
 

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