ads

توقعات برج القوس 2023.. انتصارات في أخر العام وتحديات في بدايته

منوعات
توقعات برج القوس
توقعات برج القوس 2023

يبحث المواطنين المهتمين بعلم الفلك عن توقعات برج القوس 2023، حيث انتشرت توقعا الأبراج بشكل كبير على محرك بحث جوجل، وذلك بسبب اقتراب حلول العام الميلادي الجديد.

ينتظر مواليد برج القوس معرفة توقعات الأبراج والفلك كل عام جديد، حيث كشفت ماغي فرح خبيرة الأبراج والفلك، في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقعات برج القوس 2023، وقالت أن العام الجديد سيكون بدايته انحسار ثم انتصار.

 

توقعات برج القوس 2023

وقالت أن برج القوس يقع في المرتبة التاسعة من الأبراج الاثني عشر من دائرة مسار الشمس، وهو من الأبراج النارية، ويرمز له بقوس الرماية والسهم، ويبدأ البرج في 22 نوفمبر حتى 20 ديسمبر.

 

توقعات برج القوس 2023 على الصعيد المهني

وأضافت أن توقعات برج القوس على الصعيد المهني، أول السنة جيدة، نصف السنة تتغير الأمور قليلًا، لتنتهي السنة بشكل جيد مجددًا، وأن اندفاعك في أول السنة يؤهلك لتسلم مهمات ومراكز أساسية في العمل، ولكن احذر شؤونك العملية بعد ذلك خلال تلك الفترة الانتقالية المليئة بالتقلبات والضغوطات، كما يمكن لمواليد برج شهر 12 أن تبحث عن مصادر مادية في مجالات صناعية خاصة في مجال السوائل.

توقعات برج الحمل 2023.. سفر وإنجازات مالية في العام الجديد

توقعات برج الثور 2023.. مفاجآت سارة على المستوى العاطفي والمهني

توقعات برج القوس 2023 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي لموليد برج القوس فأوضحت ماجي أن معنوياتك في بداية السنة مرتفعة تؤمن لك بداية سنة ممتازة حتى شهر مارس، لتكون هذه الفترة مليئة بالسعادة والنشاط، لذا انتبه إلى أوضاعك الصحية خلال هذه السنة، أو أوضاع من تحب، كما تزداد ميولك للمغامرة وكسر الحواجز وتخطي الشعور بالقلق والخوف من التغيير في آخر العام.

برج القوس توقعات برج القوس توقعات برج القوس 2023 حظك اليوم ماجي فرح

مواد متعلقة

تعرف على أبرز توقعات برج القوس عام ٢٠٢٣

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة بشأن إيقاف كهربا 6 أشهر إضافية

تعرف على الشهادات الأعلى عائدا بـ11 بنك في مصر بعد رفع الفائدة

عاجل |الدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 يعلن أصابته بمرض السرطان

صفقة ليفربول الجديدة.. موعد مشاركة كودي جاكبو مع الريدز

عاجل.. مصدر في الزمالك يكشف آخر تطورات غرامة كهربا

“تراجع كبير”.. خبير مصرفي يكشف سعر الدولار في السوق السوداء (فيديو)

يلا LIVE بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ضد بورنموث اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي|| chelsea vs bournemouth كورة لايف بي إن سبورتس ON LINE

عاجل| تراجع جديد لأسعار الذهب في التعاملات المسائية بعد استقراره صباح اليوم