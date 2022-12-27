توقعات برج القوس 2023.. انتصارات في أخر العام وتحديات في بدايته

يبحث المواطنين المهتمين بعلم الفلك عن توقعات برج القوس 2023، حيث انتشرت توقعا الأبراج بشكل كبير على محرك بحث جوجل، وذلك بسبب اقتراب حلول العام الميلادي الجديد.

ينتظر مواليد برج القوس معرفة توقعات الأبراج والفلك كل عام جديد، حيث كشفت ماغي فرح خبيرة الأبراج والفلك، في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقعات برج القوس 2023، وقالت أن العام الجديد سيكون بدايته انحسار ثم انتصار.

توقعات برج القوس 2023

وقالت أن برج القوس يقع في المرتبة التاسعة من الأبراج الاثني عشر من دائرة مسار الشمس، وهو من الأبراج النارية، ويرمز له بقوس الرماية والسهم، ويبدأ البرج في 22 نوفمبر حتى 20 ديسمبر.

توقعات برج القوس 2023 على الصعيد المهني

وأضافت أن توقعات برج القوس على الصعيد المهني، أول السنة جيدة، نصف السنة تتغير الأمور قليلًا، لتنتهي السنة بشكل جيد مجددًا، وأن اندفاعك في أول السنة يؤهلك لتسلم مهمات ومراكز أساسية في العمل، ولكن احذر شؤونك العملية بعد ذلك خلال تلك الفترة الانتقالية المليئة بالتقلبات والضغوطات، كما يمكن لمواليد برج شهر 12 أن تبحث عن مصادر مادية في مجالات صناعية خاصة في مجال السوائل.

توقعات برج القوس 2023 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي لموليد برج القوس فأوضحت ماجي أن معنوياتك في بداية السنة مرتفعة تؤمن لك بداية سنة ممتازة حتى شهر مارس، لتكون هذه الفترة مليئة بالسعادة والنشاط، لذا انتبه إلى أوضاعك الصحية خلال هذه السنة، أو أوضاع من تحب، كما تزداد ميولك للمغامرة وكسر الحواجز وتخطي الشعور بالقلق والخوف من التغيير في آخر العام.