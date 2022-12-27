توقعات برج الأسد 2023.. عام مصيري يجب عليك الهدوء فيه

توقعات برج الأسد 2023 يبحث عنها مواليده لمعرفة أراء خبراء الفلك في الأبراج من توقعات في عام 2023، حيث قالت ماغي فرح خبيرة الأبراج والفلك في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مواليد برج الأسد سوف يمرون بفرح ثم نكد في عام 2023.

توقعات برج الأسد 2023

وعن توقعات برج الأسد 2023، وأوضحت أن برج الأسد هو البرج الخامس في سلسلة الأبراج الاثني عشر من دائرة مسار الشمس، وهو من الأبراج النارية، ويرمز له برمز الأسد، ومواليد البرج تكون ما بين 23 يوليو حتى أغسطس.

توقعات برج الأسد 2023 على الصعيد المهني

وأضافت أنه على الصعيد المهني فيكون عام 2023 لمواليد برج الأسد، عام مصيري، إذ يواجهوا بعض المشاكل التي يجب معالجتها بهدوء، وقد يكون هناك حدثًا مهمًا وصادمًا في أول السنة، وقد تحدث معاكسات شديدة إلا أن بعض الكواكب قد تنصرك وتدعمك، ورغم ذلك، هي سنة تطورات ونجاحات تبدأ بحماس شديد من شهر مارس إلى مايو.

توقعات برج الأسد 2023 على الصعيد العاطفي

وكشفت أنه على الصعيد العاطفي ينتظر برج الأسد ارتباطات وعلاقات جميلة تستمر حتى شهر مايو، ولكن سرعان ما تحدث انقلابات ومعاكسات مع الأبراج الأخرى، كما تشهد السنة أوضاع عاطفية غير تقليدية أو كلاسيكية، مشيرة إلى أن هناك قرارات مصيرية على الصعيد الشخصي أو العاطفي، يجب اتخاذها بكل هدوء.