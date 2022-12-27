رامي وحيد يوجه رسالة شكر لـ سلطان بن محمد القاسمي لمساهمته على إنشاء دار لرعاية الفنانين المسنين

رامي وحيد يوجه رسالة شكر لـ سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي

وجه الفنان رامي وحيد رسالة شكر للمساهمين على إنشاء دار لرعاية الفنانين المسنين، وعلى رأسهم لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الفنان اشرف زكي.

رامي وحيد

منشور رامي وحيد

وشارك الفنان رامي وحيد منشور عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، كتب: شكر من القلب لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي علي التبرع لانشاء دار لرعاية الفنانين المسنين والف شكر لكل الزملاء إلى ساعدوا في انشاء الدار وعلي رأسهم دكتور اشرف زكي ، والاستاذ اشرف عبد الغفور، حقيقي لفته انسانيه عظيمه فيها تكريم للفنان المصري .

رامي وحيد من داخل صالون رؤى الشباب

رامي وحيد من داخل صالون رؤى الشباب

ومن ناحية أخري، سيق وقد نشر الفنان رامي وحيد مجموعة من الصور له، من داخل صالون رؤى الشباب، وذلك من خلال حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي« فيسبوك».

وعلق قائلًا:- إتشرفت بدعوة سيادة وزير الشباب والرياضه د/ اشرف صبحي وعضو مجلس الشيوخ النائبه د/ دينا الهلالي لحضور صالون رؤي الشباب.

آخر أعمال الفنان رامي وحيد

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان رامي وحيد هو مسلسل المماليك، بجانب مجموعه من النجوم والذي حقق نجاح باهر في أثناء عرضه، العمل بطولة كل من رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وإخراج حازم فودة، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة.

وتدور احداث مسلسل المماليك في إطار درامي يبرز الصراع بين الخير والشر، والدوافع التي تقود الأشخاص للانتقام، من خلال رجل الأعمال سالم، ودخوله في أعمال مشبوهة، وتعرضه لحادث مروع هو وأسرته، أثناء تواجد الفتاة الفقيرة هند بالمصادفة مكان الحادث، فيتحول مسار حياة هند بعد ذلك.